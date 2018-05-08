CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklamalar

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkan satır başları;
Avrupa'da spor dallarında başarı elde eden takımları ve sporcuları tebrik eden Kılıçdaroğlu, " Ankaragücü ve Rizespor Süper Lig'e geldi, tebrik ve teşekkür ediyoruz. Camiye, kışlaya, adliyeye siyaset girmesin dediğimiz gibi, spora da siyaset girmesin." dedi.
Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan! 6 Mayıs 1972'de nbu üç güzel fidanımızı darağacağında kaybettik. Onların yeri kalbimiz. Siyasal idamların toplumların belleklerinde derin yer ettiğini kabul etmeliyiz. Buugün siyasal idamların olamaması derin yarılmaların önlenmesi açısından oldukça önemlidir. Bu konuda sayın Bülent Ecevit'in çabalarını unutmamak gerekir. Deniz, Yusuf ve Hüseyin bu ülkenin bağımsızlığı için mücadele etti. Onları unutmayacağız.
Cumhuriyet Gazetesi, 97'nci yılını kutladı, ismini Mustafa Kemal Atatürk koymuştur. Her dönem darbelere, zulme direnmiştir. Bugün de Cumhuriyet Gazetesi basın özgürlüğünü savunmaya devam etmektedir.
FRANSA'YA SERT TEPKİ: ÇAĞ DIŞI KALANLAR SİZLERSİNİZ
Siyaset ve din,n ayrılması gerektiğini hepimiz biliyoruz. Kişilerin inancına saygı duymak hepimizin görevidir. Fransa'da aralarında geçmişte devlet yöneticisi olanlarda dahil bir grup Kuran-ı Kerim'den bazı ayetlerin çağ dışı kaldığı için değiştirilmesi gerektiğini söylüyorlar. Onlara açıkça söylüyorum asıl çağ dışı kalan sizssiniz. Bu düşüncelerinizle IŞİD'e El-Kaide'ye destek vermiş oluyorsunuz. İslamiyetin barış dini olduğunu bütün dünya kabul ediyor. Siz İslamiyeti nasıl böyle karalarsınız. Onlara bir tavsiyem var lütfen veda hutbesini okuyunuz.
'EZBERLERİ YİNE BOZDUM'
Geçtiğimiz cuma ezberleri yine bozdum. Adayımızı Muharrem İnce'yi açıkladım. Beklemiyorlardı. Çünkü kendileri gibi sanıyorlar CHP'yi de. Niye birbirimizi mahvedeleim, aynı yolda yürüyoruz aynı kavgayı veriyoruz. Kaldı ki Sayın İnce hem sorunları çok iyi bilen hem de sorunların kaynağını bilen kişidir. Bizim adayımız demokrasiye bağlı bir kişidir. Nitekim kürsüde CHP rozetini çıkardı, Türkiye rozetini taktı. Muharrem İnce herkesi kucaklıyor. İnce kavga istemiyor, memlektinde huzur istiyor. Televizyonda tartışalım istiyor. Randevu aldı diğer adayları ziyaret ediyor. Bu cumhurun işaretidir. 80 milyonu kucaklamanın işaretidir.
'İNCE'Yİ CUMHURBAŞKANLIĞI KOLTUĞUNA OTURTMAK ZORUNDASINIZ'
Ne istiyor Muharrem İnce? Adalet istiyor. Ama onlar rahatsızlık duyuyor. 'Vay efendim nasıl cumhurbaşkanı adayı göstrirsiniz?' Muharrem İnce bir öğretmen. Bu ülkenin binlerce öğrencisine ders verdi, hayatı öğretti demokrasiyi öğretti. Öğretmenliğin ve öğretmenin ne olduğunu bilen en iyi kişidir. Öğretmenin anne ve babanın çektiği çileyi bilen kişidir. Bütün öğretmenler ile anne babalara sesleniyorum. Muharrem İnce'ye sahip çıkmak zorundasınız onu cumhubaşkanlığı koluğuna oturtmak zorundasınız. Öğretmeneleri baş tacı yapmayan toplumun geleeği karanlıktır. Arkadaşlığımız siyaset öncesine dayanan bir arkadaşlıktır. Milletvekili oldu ne köyünden ne köylüsünden vazgeçti. O aristokrat bir aileden gelen kişi değildir. İnce bir halk adamıdır.
'OLUR EFENDİM BAL GİBİ OLUR SENDEN ÇOK DAHA İYİ OLUR'
Kendi halkından korkan cumhurbaşkanı olur mu? Kendisinden vekillerinde korkuyor. Bugün Meclis'e gelirken baktım helikopterler havada her yerde polisler kanıyor. Dediler cumhurbaşkanı geliyor. Pes ya kendi milletinden kendi meclisinden korkan cumhurbaşkanı mı olur! İnce tek adamlığa oynamıyor. Geleceğim tek adam olacağım demiyor. O bir öğretmen, o bir baba bunları kabul etmez. O halkına milletine inanıyor. Muharrem İnce'yi aday seçtik beyefendi 'nasıl olurmuş' dedi. Olur efendim bal gibi olur senden çok çok çok daha iyi olur.
'HEMEN KEMAL KARDEŞİNE HABER VER'
Bunlar ne kadar başarısız millet görüyor artık. Eskiden 'CHP yüzünden' diyorlardı ama artık millet inanmıyor, e bunların da bir bahane bulması lazımdı. Plağı değiştirdiler artık 'efendim dış güçler var onlar yüzünden oluyo' diyorlar. E sen dış güçlerin oyuncağı mısın, dik duramıyor musun? Hangi dış güçler gelip naptı çık bir anlat biz de öğrenelim. Eğer dış güçler bir oyun onuyorsa hemen Kemal kardeşine haber ver. Hemen yanında olacağım.
Ayrıntılar geliyor...
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