CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Adana'da

ADANA, (DHA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, merkez Çukurova Belediyesi'nin çeşitli projelerinin açılışını yapmak ve muhtarlarla düzenlenecek toplantıya katılmak üzere Adana'ya geldi.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Adana Havaalanı'nda milletvekilleri, belediye başkanları ve partililer tarafından karşılandı. Kılıçdaroğlu, havaalanından, ziyaret için Adana Şehit Aileleri Derneği'ne geçti.

FOTOĞRAFLI