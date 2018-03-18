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CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Adana'da (5)

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.03.2018 21:44 | Son Güncelleme

ADANA'DAN AYRILDI Çukurova Belediyesi'nin toplu temel atma töreni ile bir dizi açılış için Adana'ya gelen, çeşitli ziyaretlerin ardından muhtarlarla buluşan Kemal Kılıçdaoğlu, daha sonra Fatih Terim ile yaşadıkları kavga ile gündeme gelen Selahattin Aydoğdu’nun sahibi olduğu Yüzevler Kebap’da meşhur adana kebabı yedi. Kılıçdaroğlu buradan ayrılarak amcasının yeğeni Aycan Kılan ile Ahmet Poçak’ın Uçak Mahallasi’ndeki evlerinde yapılan nikah merasimine katıldı.

ADANA'DAN AYRILDI
Çukurova Belediyesi'nin toplu temel atma töreni ile bir dizi açılış için Adana'ya gelen, çeşitli ziyaretlerin ardından muhtarlarla buluşan Kemal Kılıçdaoğlu, daha sonra Fatih Terim ile yaşadıkları kavga ile gündeme gelen Selahattin Aydoğdu’nun sahibi olduğu Yüzevler Kebap’da meşhur adana kebabı yedi. Kılıçdaroğlu buradan ayrılarak amcasının yeğeni Aycan Kılan ile Ahmet Poçak’ın Uçak Mahallasi’ndeki evlerinde yapılan nikah merasimine katıldı. Kılıçdaroğlu, nikahın ardından havayoluyla Adana’dan ayrıldı.

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