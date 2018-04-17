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CHP Lideri Kılıçdaroğlu: "Ana aktörü bekleyelim"

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.04.2018 15:05 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ana aktörü bekleyelim" dedi.Kılıçdaroğlu, gündeme gelen erken seçim konusunda gazetecilerin sorusunu cevapladı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ana aktörü bekleyelim" dedi.
Kılıçdaroğlu, gündeme gelen erken seçim konusunda gazetecilerin sorusunu cevapladı. Kılıçdaroğlu, “Ana aktörü bekleyelim” dedi.

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