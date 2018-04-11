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CHP Lideri Kılıçdaroğlu Kayseri’ye gelecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.04.2018 14:12 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Selina Doğan, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun 27-28 Nisan tarihlerinde il başkanları toplantısını Kayseri’de yapacağını söyledi.CHP Kayseri İl Başkanlığı binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan İl Başkanı Ümit Özer, seçim çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Selina Doğan, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun 27-28 Nisan tarihlerinde il başkanları toplantısını Kayseri’de yapacağını söyledi.
CHP Kayseri İl Başkanlığı binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan İl Başkanı Ümit Özer, seçim çalışmalarına başladıklarını söyledi. 16 Nisan tarihinde 81 ilde eş zamanlı olarak oturma eylemi yapacaklarını sözlerine ekleyen Özer; “Bildiğiniz üzere seçildiğimiz günden beri seçim çalışmalarına start verdik. Parti denetmenlerimiz ve milletvekillerimizle birlikte bütün ilçelerimizi ziyaret edeceğiz. Halk oylamasının yıldönümü olan 16 Nisan 2018’de tüm yurt çapında kitlsesel eylemler yapılacaktır. Bu kapsamda 16 Nisan Pazartesi günü saat 12:00-13:00 arasında 81 ilde eş zamanlı olarak kent meydanlarında ‘O hal değil demokrasi’ eylemleri yapılacaktır. Güçlü ve ses getirecek şekilde oturma eylemi gerçekleştireceğiz" dedi.
CHP İstanbul Milletvekili Selina Doğan, Parti Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun İl Başkanları Toplantısını Kayseri’de yapcağını duyurarak , “27-28 Nisan tarihlerinde genel başkanımız, ‘İl Başkanları Toplantısı’nı Kayseri’de gerçekleştirecek. Bu da zannediyorum buraya ne kadar önem verdiğimizin ayrı bir göstergesi. Hakikaten tüm vekillerimiz şuanda alandalar, her yerde mücadeleye devam ediyoruz. Çünkü biz ülkemizi seviyoruz, ülkemizde normalleşme istiyoruz. Ülkemiz artık Bakanlar Kurulu kararıyla değil, olağanüstü hallerle değil artık işlevsel hale gelmiş parlamenter sistemle yönetilsin istiyoruz" şeklinde konuştu.
Basın toplantısına katılan Meclis Üyesi Ayça Taşkent de parti olarak artık yüzde 50 bandını hedef alarak çalışmalar yapmak zorunda olduklarını ve bu anlamda Kayseri’ye ellerinden gelen desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.

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