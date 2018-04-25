CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Marmaris'e geliyor

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Marmaris Belediyesi'nce 27- 29 Nisan günlerinde düzenlenecek 'Anadolu Medyası buluşuyor' adlı toplantının son gününe katılacağı açıklandı.

Marmaris Belediyesi tarafından CHP Genel Merkezi iş birliğiyle düzenlenen 'Anadolu Medyası buluşuyor' toplantısı, 27- 29 Nisan günlerinde gerçekleştirilecek. Cuma günü Türkiye'nin 81 ilinden 400 medya mensubu, Muğla'nın Marmaris ilçesine gelecek. Otellere yerleştirilecek medya temsilcileri, teknelerle körfez turuna ve kültür gezilerine katılacak. Cumartesi günü Yerel Medya Çalıştayı gerçekleştirilecek. Toplantıya, Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Gökhan Durmuş, Basın- İş Sendikası Genel Başkanı Savaş Nigar, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyesi İsmet Demirdöğen, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyesi İlhan Taşçı, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca katılacak. Toplantıda slayt gösterimiyle 'Gazetecilik ve sendika', 'İnternet gazeteciliği', 'Radyo ve televizyon gazeteciliği', 'Yerel medyanın sorunları ve çözümleri' konu başlıkları altında katılımcılar söz alacak. 4 saat sürecek toplantının ardından tüm gazeteciler, Marmaris Belediyesi'nce organize edilen kültür turlarına katılacak. Akşam ise bir otelde, Marmaris ve belediyenin çalışmaları hakkında sinevizyon gösterimi yapılacak.

Buluşmanın son günü 09.30- 12.30 saatlerinde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katımlıyla toplantı gerçekleştirilecek. Öğle yemeğinin ardından 13.30-15.30 saatlerinde CHP Lideri Kılıçdaroğlu, 'Yerel medya soruyor' adıyla toplantı yapacak. Toplantı sonunda medya çalıştayı sonuç raporu basın mensuplarına yazılı olarak dağıtılacak. Saat 18.00'de bitmesi planlanan medya buluşması sonrası Kılıçdaroğlu, partililerle özel toplantı gerçekleştirecek. Pazar günü yapılacak toplantıya İzmir, Aydın, Muğla, Uşak, Manisa, Balıkesir, Niğde, Antalya'dan milletvekilleri ile il başkanlarının da geleceği öğrenildi.

Marmaris Belediye Başkanı CHP'li Ali Acar, "Türkiye'nin dört bir yanından 400'e yakın basın mensubunu Marmaris'te ağırlayacağız. CHP Genel Merkezi ile iş birliği içinde gerçekleştireceğimiz bu projeyi çok önemsiyoruz. Tüm misafirlerimizin ilçemizden memnun ve etkilenerek ayrılması en büyük hedefimiz" dedi.

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