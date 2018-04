CHP Lideri Kılıçdaroğlu Romanlarla buluştu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Roman vatandaşlarla bir araya geldi. Romanlara CHP’ye üye olma çağrısında bulunan Kılıçdaroğlu, "Gelin kadınlı erkekli partiye üye olun. Ondan sonra isterseniz 50 milletvekili çıkarabilirsiniz. Ben hayatın her alanından önünüze konulan engelleri aşacağım" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul’da düzenlenen Dünya Romanlar Günü Programı’na katıldı.

Programda konuşan Kılıçdaroğlu hiç kimsenin ötekileştirilmediği bir Türkiye’yi inşa edeceklerini söyledi.

Roman vatandaşlara partiye üye olma çağrısında bulunan Kılıçdaroğlu, “Arkadaşlar Roman milletvekilleri sayısının artmasını istiyor. Geleceksiniz CHP’ye üye olacaksınız. Ön seçim olacak. Milletvekili siz seçeceksiniz. Niye kadın bir Roman milletvekili olmasın. Diğer partiler gibi değiliz. Bizde atama çok sınırlı yüzde 5. Ağırlık ön seçim. Gelin kadınlı erkekli partiye üye olun. Ondan sonra isterseniz 50 milletvekili çıkarabilirsiniz. Ben hayatın her alanından önünüze konulan engelleri aşacağım, kimse size engel olmayacak” dedi.

Türkiye’de kaç Roman yaşadığının bilinmediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, “1831 yılında Osmanlı nüfus kaydı yapıyor ve 500 bin Roman’ın olduğunu tespit ediyor. Bugün bazıları 4 bazıları 7 milyon bazıları 20 milyon diyor. Önce Roman kardeşlerimizin Türkiye’de dağılımını hem de var olan sorunlarını çözmek için siyaset kurumunu aktif olarak devreye sokacağız” ifadelerini kullandı.

Roman vatandaşların 5 temel sorununu tespit ettiklerini vurgulayan Kılıçdaroğlu, “Eğitim sorunu, sağlık sorunu, istihdam sorunu, barınma sorunu ve sosyal yardımlara erişme sorunu var. Demek ki bu 5 sorunu ilk kez siyasal anlamda dile getiren parti biziz. Eğer sorunu görür sırtınızı dönerseniz sorunu çözemezsiniz” diye konuştu.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu Roman vatandaşların İstanbul’un en eski sakinlerinden olduğunu belirterek, “Fatih Sultan Mehmet İstanbul’u alırken o dönem adı Sultan Mahallesi olan daha sonra Sulukule yapılan yerde sizler oturuyordunuz. Ama geldiler sizi yerinizden ettiler oraya lüks konutlar yaptılar. ‘Burada Romanlar oturmasın onlar gitsin fakir mahallelerde otursun’ dediler. Bunu kabul etmiyorum. ‘Efendim Romanlar günlük yaşıyor’ diyorlar. Ayda ver on bin dolar bak bakalım günlük yaşıyor mu yaşamıyor mu. Çiçek satıyor ne yapsın bunlar. Bizim hedefimiz herkesin insanca yaşayacağı bir ülke inşa etmek. İş vereceksiniz, eğiteceksiniz, okula gidecekler, aileye yük olmayacaklar, milletvekili de belediye başkanı da olacak. Hayatın her alanında görev alacak” şeklinde konuştu.

2019 seçimlerinde Roman vatandaşlardan destek isteyen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“2019‘da önümüzde iki seçenek var. Demokrasi ya da tek adam rejimi. Konuşmayacaksın, eleştirmeyeceksin, hata yapmayacaksın. Hata yaparsan içeri atarlar. Demokrasi mi dikta yönetimi mi. Birlikte hareket etmeliyiz. Bu işin kimliği partisi yok. Bu iş demokrasi işidir. Demokraside herkes düşüncesini ifade etmeli. Demokraside herkes devlete dönüp ‘ben işsizim bana iş bulacaksın, çocuklarıma eğitim istiyorum’ demeli. ‘Suriyelilere baktığın kadar bana bakmıyorsun. Onlar birinci sınıf vatandaş ben Fatih’ten beri buradayım hala 3. sınıf vatandaş’ diyebilmeli.”