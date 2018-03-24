CHP Lideri Kılıçdaroğlu Zonguldak’tan ayrıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kömür Çalıştay’ı için geldiği Zonguldak’tan program sonrası ayrıldı.
CHP tarafından Zonguldak’ta düzenlenen "Kömür Çalıştay"ı için sabah saatlerinde kente gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir otelde düzenlenen çalıştaya katıldı. Açılış konuşmaları sonrası ilk oturuma katılan CHP lideri, plaket töreninin ardından partililerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Engelli bir vatandaşın da hatıra fotoğrafı çektirme talebini geri çevirmeyen Kılıçdaroğlu, program sonrası karayoluyla Ankara’ya hareket etti.
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