CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan flaş iddia: AKP içinde de rahatsız olanlar var

Son Güncelleme 4 saat önce POLİTİKA HABERLERİ | 28.12.2017 21:46 |4 saat önce

Canlı yayında gündeme dair soruları yanıtlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çıkarılan KHK'lara tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, 'İç tüzüğün bize verdiği bütün hakları koruyoruz. Gönül isterdi ki bu mücadele sadece CHP'nin görevi olmasın. AKP'nin içinde de rahatsızlık var, biz bunu biliyoruz. Ama bugün geldiğimiz noktada onların da özgür iradeleri baskı altında' dedi.

Ece Üner'in sunduğu 'Enine Boyuna' programına konuk olan CHP lideri Kılıçdaroğlu gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. İşte Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkan satır başları; ABD İLE VİZE KRİZİ Krizin aşılması güzel bir olay. Biz bütün ülkelerle aramızın iyi olmasını isteriz. Türkiye hem kendi ülkesinde hem dışarıda barışı, demokrasiyi savunan bir ülke olmalı.Türkiye'nin yaptığı açıklama ile ABD'nin yaptığı açıklama arasında çelişkiler var. Türk büyükelçiliği biz hiç kimseye güven vermedik diyor. Neden iki taraf aynı metin üzerinden ortak açıklama yapmıyor? Şimdi kime inanacağız? Elbette kendi büyükelçiliğimize inanacağız ama iki devletin yayınladığı açıklama birbiriyle çelişiyor. BYLOCK TAHLİYELERİ Bu devletin kurumlarının sağlıklı çalışmadığını gösteriyor. Bu kadar kişi boşu boşuna mı hapiste kaldı? Bunun hesabını vermeniz lazım. Masum insanları suçladılar, yeri geldi bizler de suçladık. Sonra FETÖcü olmadığı ortaya çıktı. Bu kişinin aile hayatını, onurunu bozduk. Birilerinin bunun hesabını vermesi lazım. Neden bu kadar geç kalındı? 17 ay geçti aradan. AKP'nin içinde Bylock kullananlar var dedim, var mı? Evet var. Bunu elinde belgesi olan kurumların açıklaması lazım. Elinde liste olan kurum, kişilerin isimlerini seçerek değil, listenin tamamını göndermeli. Şu an elbette Bylock kullananlar var, biliyoruz.Bu hükümetin yetkilileri ellerindeki bütün Bylock listelerini gizlemeden kamuoyuna açıklasın.

SON ÇIKARILAN KHK'LARA TEPKİ Biz anayasa mahkemesine başvurduk. Anayasaya uygun mudur, hukuka uygun mudur baksınlar, kararlarını versinler. Binali Bey bizim başvurumuza ulaşamıyorsa söylesin, biz kendisine gönderelim.Vatandaş direnme hakkını kullandı. Ben bunu dile getirdiğimde en çok AKP kanadından eleştiri aldım. Demokrasi direnme hakkıdır. 15 Temmuz darbe girişimine karşı, halk direnme hakkını kullandı. Direnme hakkını kullananlar hiçbir zaman yargılanamaz. Bu onların en temel hakkıdır. Demokrasinin yok edilmesi karşısında başka yapılacak bir şey yoksa direnme hakkı kaçınılmazdır. Kimse direnme hakkını kullananlara karşı sen suçlusun diyemez.Sorun şurda: Köprüde askerler linç edildi... Rütbesiz bir askerin günahı nedir? Hepimiz askerliğin kurallarını biliyoruz. Eğer komutanın emrini tartışmaya açarsanız, askerliğiniz bitmiş demektir. Ben 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Saray'a gittim. Açıkca şunu söyledim: "Bunun soruşturulması lazım, bu doğru değil." Fakat bu açıklama o linç girişimine af getiriyor.Bu verilen dokunulmazlık, milletvekilliği dokunulmazlığından daha güçlü. Milletvekilleri için 5 sene, bu KHK'ya göre ömür boyu dokunulmazlık. Devlet şiddeti bir başkasına teslim edemez. Köprüde linç gerçekleştirilirken, polisler askerin linç edilmemesi için çaba gösterdi. Çünkü polisler hukuk devletinin yanındaydı.Bu ağır tabloyu gündeme getiren Anayasa Mahkemesi'dir. Şu anda Türkiye'de Anayasa uygulanmıyor. Anayasa Mahkemesi'ne 121. maddesini hatırlatmak isterim. Milli eğitimin, kış lastiğinin, taşeronun OHAL ile ne ilgisi var. Şu anda Türkiye'de anayasa uygulanmamaktadır. Şu anda bir KHK ile Anayasa Mahkemesi kapanabilir. Anayasa Mahkemesi'ne tarihi fırsat sunuyoruz. Parlamento yetkileri askıya alınmıştır, geçmişte nasıl yanlışa saptıysanız şimdi size doğruya sapma fırsatı veriyoruz. Oturun konuşun, bu karardan dönün. Bu Anayasa Mahkemesi bizim bildiğimiz türden bir Anayasa Mahkemesi değildir. Anayasa Mahkemesi'nin görevi değiştirilemez kanunları korumaktır. Bu kanunları koruyamıyorsa Anayasa Mahkemesi değildir.Biz meclisin üstünlüğünü korumak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz.