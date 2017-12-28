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CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan flaş iddia: AKP içinde de rahatsız olanlar var

POLİTİKA HABERLERİ | 28.12.2017 21:46 | Son Güncelleme 4 saat önce

Canlı yayında gündeme dair soruları yanıtlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çıkarılan KHK'lara tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, 'İç tüzüğün bize verdiği bütün hakları koruyoruz. Gönül isterdi ki bu mücadele sadece CHP'nin görevi olmasın. AKP'nin içinde de rahatsızlık var, biz bunu biliyoruz. Ama bugün geldiğimiz noktada onların da özgür iradeleri baskı altında' dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan flaş iddia: AKP içinde de rahatsız olanlar var

Ece Üner'in sunduğu 'Enine Boyuna' programına konuk olan CHP lideri Kılıçdaroğlu gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkan satır başları;

ABD İLE VİZE KRİZİ

Krizin aşılması güzel bir olay. Biz bütün ülkelerle aramızın iyi olmasını isteriz. Türkiye hem kendi ülkesinde hem dışarıda barışı, demokrasiyi savunan bir ülke olmalı.Türkiye'nin yaptığı açıklama ile ABD'nin yaptığı açıklama arasında çelişkiler var. Türk büyükelçiliği biz hiç kimseye güven vermedik diyor. Neden iki taraf aynı metin üzerinden ortak açıklama yapmıyor? Şimdi kime inanacağız? Elbette kendi büyükelçiliğimize inanacağız ama iki devletin yayınladığı açıklama birbiriyle çelişiyor.

BYLOCK TAHLİYELERİ

Bu devletin kurumlarının sağlıklı çalışmadığını gösteriyor. Bu kadar kişi boşu boşuna mı hapiste kaldı? Bunun hesabını vermeniz lazım. Masum insanları suçladılar, yeri geldi bizler de suçladık. Sonra FETÖcü olmadığı ortaya çıktı. Bu kişinin aile hayatını, onurunu bozduk. Birilerinin bunun hesabını vermesi lazım. Neden bu kadar geç kalındı? 17 ay geçti aradan. AKP'nin içinde Bylock kullananlar var dedim, var mı? Evet var. Bunu elinde belgesi olan kurumların açıklaması lazım. Elinde liste olan kurum, kişilerin isimlerini seçerek değil, listenin tamamını göndermeli. Şu an elbette Bylock kullananlar var, biliyoruz.Bu hükümetin yetkilileri ellerindeki bütün Bylock listelerini gizlemeden kamuoyuna açıklasın.

SON ÇIKARILAN KHK'LARA TEPKİ

Biz anayasa mahkemesine başvurduk. Anayasaya uygun mudur, hukuka uygun mudur baksınlar, kararlarını versinler. Binali Bey bizim başvurumuza ulaşamıyorsa söylesin, biz kendisine gönderelim.Vatandaş direnme hakkını kullandı. Ben bunu dile getirdiğimde en çok AKP kanadından eleştiri aldım. Demokrasi direnme hakkıdır. 15 Temmuz darbe girişimine karşı, halk direnme hakkını kullandı. Direnme hakkını kullananlar hiçbir zaman yargılanamaz. Bu onların en temel hakkıdır. Demokrasinin yok edilmesi karşısında başka yapılacak bir şey yoksa direnme hakkı kaçınılmazdır. Kimse direnme hakkını kullananlara karşı sen suçlusun diyemez.Sorun şurda: Köprüde askerler linç edildi... Rütbesiz bir askerin günahı nedir? Hepimiz askerliğin kurallarını biliyoruz. Eğer komutanın emrini tartışmaya açarsanız, askerliğiniz bitmiş demektir. Ben 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Saray'a gittim. Açıkca şunu söyledim: "Bunun soruşturulması lazım, bu doğru değil." Fakat bu açıklama o linç girişimine af getiriyor.Bu verilen dokunulmazlık, milletvekilliği dokunulmazlığından daha güçlü. Milletvekilleri için 5 sene, bu KHK'ya göre ömür boyu dokunulmazlık. Devlet şiddeti bir başkasına teslim edemez. Köprüde linç gerçekleştirilirken, polisler askerin linç edilmemesi için çaba gösterdi. Çünkü polisler hukuk devletinin yanındaydı.Bu ağır tabloyu gündeme getiren Anayasa Mahkemesi'dir. Şu anda Türkiye'de Anayasa uygulanmıyor. Anayasa Mahkemesi'ne 121. maddesini hatırlatmak isterim. Milli eğitimin, kış lastiğinin, taşeronun OHAL ile ne ilgisi var. Şu anda Türkiye'de anayasa uygulanmamaktadır. Şu anda bir KHK ile Anayasa Mahkemesi kapanabilir. Anayasa Mahkemesi'ne tarihi fırsat sunuyoruz. Parlamento yetkileri askıya alınmıştır, geçmişte nasıl yanlışa saptıysanız şimdi size doğruya sapma fırsatı veriyoruz. Oturun konuşun, bu karardan dönün. Bu Anayasa Mahkemesi bizim bildiğimiz türden bir Anayasa Mahkemesi değildir. Anayasa Mahkemesi'nin görevi değiştirilemez kanunları korumaktır. Bu kanunları koruyamıyorsa Anayasa Mahkemesi değildir.Biz meclisin üstünlüğünü korumak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz.

4 PARTİ DE KARŞI ÇIKTI

KHK'lar ile Türkiye yönetilmeye kalkılıyor. Buna karşı çıkması gereken kim? Meclis başkanı.İlk gün OHAL'e karşı çıktık. 4 Parti darbe girişimine karşı çıktı. Siz FETÖ ile mücadele edecekseniz, el birliğiyle yapalım. Ama FETÖ ile mücadele adı altında muhalefet ile mücadele edeceğim, ben ne dersem o olacak denirse Türkiye bugünkü tablo ile karşı karşıya kalır. Biz parlamentoda sabaha kadar gereken mücadeleyi veriyoruz, yeri geliyor kavga ediyoruz. İç tüzüğün bize verdiği bütün hakları koruyoruz. Gönül isterdi ki bu mücadele sadece CHP'nin görevi olmasın. AKP'nin içinde de rahatsızlık var, biz bunu biliyoruz. Ama bugün geldiğimiz noktada onların da özgür iradeleri baskı altında.

'DEVLETİN PARASINA BİLE FETÖ'NÜN DAMGASINI VURDULAR'

Devletin parasına bile FETÖ'nün damgasını vurdular. Bunu yapmak alçaklıktır. Devletin kozmik odasını teröre kim açtı? Devletin sırlarını terör örgütüne açtılar.

Kılıçdaroğlu neden konuşuyor? Konuşmasın her kararnameyi çıkaralım alkışlasın. Gereksiz yere aylarca hapiste kalanları kim savunacak? Savunma diyorlar. 'Biz FETÖ ile mücadele ediyoruz siz engel oluyorsunuz' diyorlar, yapın siz mücadele biz destek veriyoruz. Fehmi Koru'ya cumhurbaşkanının uçağını tahsis edip, Fetullah Gülen'e yalvaran bizi barıştır diyen bunlar değilmiydi?

O kararı veren hakim hakim değildir. Enis Berberoğlu siyasi rehindir orada. Ne suçu var Enis Berberoğlu'nun? Ne devlet sırrı? MİT TIR'larını, bilmeyenler mi var? Cumhuriyet yazmadan önce internette vardı.

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu KHK akp FETÖ ByLock

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Okuyucu Yorumları 24 yorum
Milli hırsız olur mu deme ! Hayaldi.. bu da gerçek oldu.. Herkes konuşur AKP yapar..
@r.etkar ya akp li milletvekillerine acıyorum...dusunsenize herkes onlara emir kulu olarak bakıyor..kendi iradeleri yok
kılıcdaroğlu efendiliği bırak bunlar sokak ağzından anlıyorlar.Slogan bul ağızlara sakız olacak cümleler bul adam "dünya 5ten büyüktür" diyebiliyor.Sende doğru ol.Ülkenin gerçeklerini anla.Bu ülke müslüman kardeşim ateist,kemalist ağızları bırak genele hitap et.Ancak oyunu böyle bozarsın ancak sende oyunun bir parçasısın bilmiyor muyuz.Alayınız akp+chp sabetaistsiniz.
ÜLKEYI TEK kisiye yönetmelik vermek atatürke hakaret ediyor aslinda atatürk olmasaydi siz olmazdiniz o kurtarmasaydi kurtarilmazdi diyen kafa simdi inkar ediyor bir türk dünyaya bedeldir kimin sözü halk secmis atatürkü RTE halk seciyor sorun ne
@arslan_7777 cephede savaşan yüzbinlerce fakir fukara müslüman türk cocuğu olmasaydı nasıl kurtarırdı acaba
1 sterlinlik man adası şirketi nasıl olurda 15 milyon dolarlık rakamlarla uğraşır ? Man adası dekontlarını almayan kaldı mı ?
buz residance da daire satan millet vekili oluyor chpde gel vatandas gel gel atasehirde bulunmicak firsat sok kampanya
ABD büyükelçiliği , Türkiye güvence verdi .. bu nedenle vize engelini kaldırdık.. diye resmi açıklama yapıyor.. Peki ABD ye hangi güvenceler verilmiştir ?
senin gibi devlet millet düşman larını daha fazla acıtmadan hırpalama sözü verdık
@r.etkar Rusya,İran,Türkiye üçlüsü suriyede esad'ın kalması yönünde ittifak yapıyorlardı ne olduysa bizim reiz bilindiği üzere çark etti esad'sız suriye demeye başladı amerikanın çizgisine döndü (santranç ta hamleleri öyuncular oynamadan bilirler)
komedyen çıkmış yine ortalığa klasör varmıydı koltuğunun altında
chp içinde senin terörstlere verdiğin destekten rahatsız olanlara ne diyeceksin sayın kımıldaroğlu !!
bençe cehapelilerin hepsi senden rahatsız ama ne yapsınlar ellerindeki malzeme bu
@metto333 bence sein gibi ahırlık bu ÜLKE için fazla
Kenan Evreni hazırladığı Anayasa koruyamadı.Sayın Erdoğan seni KHK ların mı ileri günde yargılamaktan koruyacak:O MAN ADASI, vergi kaçırma ,yakınları koruma,ihale yolsuzlukları ve oğlum paraları nerden aldın ,sıfırla hukuk devleti oluştuğunda hesaba ait olacak.Somali de ki adana sığınacaksın galiba
@siliya REİS BİR YERE SIĞINMIYCAK ÜLKESİNDE KALICAK,SEN ÖNCE TÜRK İSMİ KULLANDA NE OLDUĞUN BELLİ OLSUN..
pis bir koku geliyor sanki fetö tün ter kokusu olmasın bu
HAKLISIN ADAM!
abd ve israil ödüllü köpeksoyları saldırıya geçmiş hele bu ak tazılar dürüst insana hiç saygı duymazlar
Kemal mi dürüst Hahahah. ulan kundak takı torununa sigorta yaptırmış adam dan ne dürüst lüğü bekliyorsun. şaşarım sende ki iki gram lık akla
Sayın CB nı kadar yalancı bu cihana gelmemiştir...Dikkat edin konuşmalarına hepisi külliyen yalan ve danışıklı döğüş..Seçim yaklaştı asker yavrularımızın tabutları sahneye indi...Hani teröristlere idam getirecektin yalancı...Bahanen de yok AKP çoğunlukta üstencelik KHK ile bitir işi...Yalancısın yemin ederim...her şey için KHK çıkarıyorsun idam içinde çıkar...
yerli tüfeğe yerli tanka helikoptere yerli iha ya da yalan diyorlardı zamanında. sımdı hepsı gercek oldu. merak etme hepsı sırasıyla olacak. önce bi şu içimizde ki hainleri temızleyelım sonrasında seyret türkiye yi.
ön yargılı olmak ÜLKE için hep zarar katmıştır ırkçı faşistler yüzünden akp*-mhp
Yine Kılıçdaroğlu Klasiği ????????
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