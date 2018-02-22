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CHP, maden şehitlerinin ayrılmaması için komisyona önerge verdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.02.2018 21:01 | Son Güncelleme

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nun CHP'li üyeleri, kömür madenlerinde meydana gelen iş kazalarında ölen sigortalıların yakınlarına tanınan kamuda istihdam hakkının 10 Haziran 2003 ile 13 Mayıs 2014 tarihleri arasında hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla sınırlandırılmasının kaldırılması için önerge verdi.

CHP, maden şehitlerinin ayrılmaması için komisyona önerge verdi

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nun CHP'li üyeleri, kömür madenlerinde meydana gelen iş kazalarında ölen sigortalıların yakınlarına tanınan kamuda istihdam hakkının 10 Haziran 2003 ile 13 Mayıs 2014 tarihleri arasında hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla sınırlandırılmasının kaldırılması için önerge verdi.
Bakanlar Kurulu'nun geçen 2 Şubat'ta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na gönderdiği 75 maddelik torba kanunun 65'inci maddesi bugün görüşüldü. CHP Zonguldak Milletvekilleri Şerafettin Turpçu ve Ünal Demirtaş toplantıda söz alarak kanun tasarısının 2003-2014 tarihleri arasında ölen maden işçilerinin yakınlarıyla sınırlandırılmasının kaldırılması talebinde bulundu. Ardından CHP Plan ve Bütçe Komisyon üyeleri Zekeriya Temizel, Musa Çam, Kadim Durmaz, Utku Çakırözer, Mehmet Bekaroğlu ve Bihlun Tamaylıgil imzasıyla zaman sınırlamasının kaldırılmasına ilişkin değişiklik önergesi komisyona sunuldu. CHP Zonguldak Milletvekili Şerafettin Turpçu, komisyona sundukları dilekçe ile geride kalan maden şehitlerinin yakınlarına devlet eliyle sahip çıkılmasına ilişkin zaman sınırlamasının kaldırılarak, geçici uygulamanın sürekli hale getirilmesini istediklerini söyledi. Önergeyle ayrıca hayatını kaybeden madencilerin reşit olmayan çocuklarının haklarının da güvence altına alınmasının talep edildiğini ifade eden Turpçu, "Gerçekleşmiş olan bütün maden kazalarında hayatlarını kaybeden maden şehitlerimizin yakınlarının da bu haklardan yararlanmasının kanuni güvenceye kavuşturulması hedeflendi" dedi.
CHP Milletvekili Ünal Demirtaş da gelinen noktanın olumlu olduğunu söyleyerek, "Maden şehitleri arasında ayrım yapılmaması gerekiyor. Başta CHP Plan ve Bütçe Komisyonu üyeleri olmak üzere, Maliye Bakanı Naci Ağbal’a, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve üyelerine teşekkür ediyoruz. Genel kurul aşamasında da istenen netice alınıncaya kadar sürecin takipçisi olacağız" diye konuştu.

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