CHP Manisa'da liste şoku

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- CHP Genel Merkezi tarafından Manisa'da belirlenen milletvekilliği aday listesinin ilk sırasında, CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel'in yer aldığı belirtildi. CHP'nin mevcut Manisa milletvekilleri Mazlum Nurlu ve Tur Yıldız Biçer'in liste dışı kalması şaşırttı. Listedeki kadın adaylara da alt sıralarda yer verildiği dikkat çekti.

CHP'nin Manisa'da milletvekili aday listesi tartışma yarattı. Kesin aday listesinin Yüksek Seçim Kurulu'na henüz verilmemesine rağmen parti kaynaklarından edilinilen bilgilerde Manisa'da ilk sırada Özgür Özel yer aldı. Mevcut Manisa milletvekilleri Tur Yıldız Biçer ve Mazlum Nurlu ise liste dışı kaldı. CHP'nin ikinci sırasında geçen yerel seçimlerde CHP'nin Akhisar belediye başkan adayı olan işadamı Vehbi Bakırlıoğlu, üçüncü sırada Turgutlu'da yaşayan sigortacı Bekir Başevirgen yer aldı. Listenin dördüncü sırasında Salihli'de esnaflık yapan Sabri Temel, beşinci sırada Soma'da mali müşavirlik yapan Abdullah Saka, altıncı sırada Akhisar'da yaşayan makine mühendisi Hayriye Hacet, yedinci sırada Manisa Celal Bayar Üniversitesi Demirci Eğitim Fakültesi'nde öğretim üyesi olan Saniye Ağgül, sekinci sırada Saruhanlı ilçesinde doktorluk yapan Çetin Kurtuluş, dokuzuncu sırada kooperatif yöneticiliği yapan Nurettin Dingaz, son sırada da turizmci Lale Erdoğan Tuncer yer aldı.

CHP'nin Manisa'daki milletvekili listesinde kadın adaylara alt sıralarda yer vermesi hoş karşılanmadı. CHP, yüzde 30 kadın kotasına uymasına rağmen kadınlar ilk 5 sıraya almadı. CHP'nin mevcut kadın Milletvekili Tur Yıldız Biçer de listeye giremedi. Listedeki Hayriye Hacet, Saniye Ağgül, Lale Erdoğan Tuncer kendilerine son sıralarda yer bulabildi.

Ayrıca listede kendine yer bulamayan Milletvekili Mazlum Nurlu'nun da CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'ye yakın olduğu biliniyordu.

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