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CHP Marmaris ilçe yönetiminden istifalar

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.07.2018 13:26 | Son Güncelleme

Eski İlçe Sekreteri Tolga Akbay: -"15 kişilik ilçe yönetiminden 9 üyenin istifa etmesi sonucu yönetim düştü"

Muğla'da CHP Marmaris İlçe Başkanlığı yönetiminden 9 üyenin istifa ettiği bildirildi.

İlçe Sekreteri Tolga Akbay, 9 asil, 5 yedek üyenin istifasıyla ilgili düzenledikleri basın toplantısında, ilçe yönetiminin 15 kişiden oluştuğunu belirtti.

Yönetimden 9 kişinin istifa ettiğini söyleyen Akbay, "5 yedek üyemiz de asil üyeler gibi noterden istifasını verdi. Bunun sonucunda ilçe yönetimi düştü. İl başkanlığının 5 kişilik kayyum atamasını bekliyoruz." dedi.

Akbay, İlçe Başkanı Acar Ünlü ile yönetimin yaşadığı sıkıntılardan dolayı istifaların yaşandığını öne sürdü.

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CHP CHP yönetimi düştü Marmaris Muğla

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