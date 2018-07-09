CHP Marmaris ilçe yönetiminden istifalar

Muğla'da CHP Marmaris İlçe Başkanlığı yönetiminden 9 üyenin istifa ettiği bildirildi.

İlçe Sekreteri Tolga Akbay, 9 asil, 5 yedek üyenin istifasıyla ilgili düzenledikleri basın toplantısında, ilçe yönetiminin 15 kişiden oluştuğunu belirtti.

Yönetimden 9 kişinin istifa ettiğini söyleyen Akbay, "5 yedek üyemiz de asil üyeler gibi noterden istifasını verdi. Bunun sonucunda ilçe yönetimi düştü. İl başkanlığının 5 kişilik kayyum atamasını bekliyoruz." dedi.

Akbay, İlçe Başkanı Acar Ünlü ile yönetimin yaşadığı sıkıntılardan dolayı istifaların yaşandığını öne sürdü.

