CHP Meclis Başkan adayı Toprak, başvurusunu yaptı

Nursima KESKİN/ANKARA, (DHA)- CHP'nin TBMM Başkan adayı Erdoğan Toprak; partisinin grup başkanvekilleri Engin Özkoç ve Engin AIltay ile Meclis Genel Sekreterliği'ne gelerek başvuruda bulundu. CHP'nin TBMM Başkan adayı olarak belirlediği Erdoğan Toprak; partisinin grup başkanvekilleri Engin Özkoç ve Engin AItay ile Meclis Genel Sekreterliği'ne başvuru dilekçesini verdi. Kendisini bu göreve layık gören CHP yönetimine teşekkür eden Erdoğan Toprak, Türkiye'nin ağır bir süreçten geçtiğini söyledi. Türkiye'nin sorunlarını çözeceği yerin parlamento olduğunu vurgulayan Erdoğan Toprak şöyle konuştu: "Türkiye çok ağır bir süreçten geçiyor. Çok ağır meseleleri var. Türkiye meselelerini çözeceği mabet burasıdır. Önünün açılacağı yer burasıdır. İnsan hakları, dış politika, ekonomi, toplumsal barış sorunu var. Bunların hepsinin çözümünde yasamanın temel, büyük görevleri var. Yasamayı yok kabul ederek Türkiye'nin önündeki meseleleri açamayız. Türkiye'nin her yerinden buraya gelmiş 600 milletvekili Türkiye'nin sorunlarının en iyi bilen kişilerdir. Onlarla beraber uzlaşı içinde, parti ayrımı yapmadan, Türkiye'nin meselelerine çözüm üreterek bu parlamentodan çıkaracağız. Bu parlamentoyu bir gölge altında bırakmamalıyız. Türkiye'de kanunlar çıkarken bir yerden gelen kanun değil, hangi kesimi ilgilendiriyorsa o kesimlerin görüşlerini burada komisyonlara, yansımasını sağlayacağız. Bir ülkenin meclisi güçlüyse o ülke güçlüdür. Meclisi saygınsa o ülke saygın bir devlettir. Buraya Türkiye'nin en genç parlamenteri olarak geldim. Bugün bu Meclis'in başkanlığına adayım. Birçok devlet kademesinde bulundum. İki Engin'in arasında niyet tutuyorum. İnşallah bu görevi yarım TBMM bana tevcih eder, ben de başarıyla bu görevi yaparım."
Son dakika! Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Ali Arif Özzeybek istifa etti
Görenler dondu kaldı! Metroda 'şeytan çıkarma' ayini!
30 yıldır dolandırmadığı kalmayan ‘sahte prens’i iştahı ele verdi!
Nazlı Çelik'in HDP'li Zeydan'a açtığı davaya ret
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için 'Selvi Boylum Al Yazmalım' paylaşımı
Adnan Oktar ve kediciklere operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a ilk görev
Artık Kraliçe'nin yeni gözdesi Meghan Markle
Adana'da gece yarısı korkunç olay! Yengesini boğarak öldürdü
Bursa'da yol kapatma kavgası: 2 yaralı
BİM kendini aştı: Şimdi de 499 TL’ye akıllı telefon satacak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum