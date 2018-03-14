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CHP Mersin Milletvekili Atıcı:

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.03.2018 13:39 | Son Güncelleme

"Emeğimiz üzerinden yurt dışına para pompalayan konsorsiyumları zenginleştiren, yandaşları uçuran bir sağlık sisteminin varlığında, biz sağlık çalışanları, hekimler haklarımızı helal etmiyoruz"

CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, "Emeğimiz üzerinden yurt dışına para pompalayan konsorsiyumları zenginleştiren, yandaşları uçuran bir sağlık sisteminin varlığında, biz sağlık çalışanları, hekimler haklarımızı helal etmiyoruz." dedi.

Atıcı, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, 15 yıl öncesine kadar tıbbiyelerin 14 Mart'tı Tıp Bayramı olarak kutladığını ancak 14 Martların artık sağlıkta yaşanan sorunların konuşulduğu gün olduğunu ileri sürdü. Sağlık çalışanları, hekimler ve halkın Sağlıkta Dönüşüm Programı nedeniyle mutsuz olduğunu savunan Atıcı, programı "fiyasko" olarak tanımladı.

Sağlık çalışanlarının, öldürüldüğünü, şiddete uğradığını ve intihar ettiğini iddia eden Atıcı, şifa dağıtan sağlık çalışanlarının şifaya muhtaç hale geldiğini öne sürdü.

Sağlık çalışanlarının bir an önce atamalarının yapılmasını isteyen Atıcı, "Hasta orada şifa bekliyor, doktor burada atama bekliyor." ifadesini kullandı.

Sağlıkta şiddet ve çalışanlara ilişkin iki kanun teklifini Meclis Başkanlığına sunacaklarını kaydeden Atıcı, sağlık çalışanlarına uygulanan şiddette, ceza alt sınırının 2 yıl olmasını istediklerini belirtti.

Sağlıkta, harcanan paranın yüzde 70'inin ilaç ve hastane masraflarına gittiğini iddia eden Atıcı, "Sağlığımız üzerinden para kazananlara biz hakkımızı, emeğimizi helal etmiyoruz. Biz, bu ülkedeki bir avuç sağlık çalışanları, cumhuriyetin ilk yıllarında sıtmayı, veremi para pul istemeden yok etmiş insanlarız ama şimdi, bizim bu emeğimiz üzerinden yurt dışına para pompalayan konsorsiyumları zenginleştiren, yandaşları uçuran bir sağlık sisteminin varlığında, biz sağlık çalışanları, hekimler haklarımızı helal etmiyoruz." diye konuştu.

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14 Mart Tıp Bayramı CHP Mersin Milletvekili Atıcı Sağlıkta Dönüşüm Programı

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