CHP Mersin Milletvekili Atıcı:

CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, "Emeğimiz üzerinden yurt dışına para pompalayan konsorsiyumları zenginleştiren, yandaşları uçuran bir sağlık sisteminin varlığında, biz sağlık çalışanları, hekimler haklarımızı helal etmiyoruz." dedi.

Atıcı, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, 15 yıl öncesine kadar tıbbiyelerin 14 Mart'tı Tıp Bayramı olarak kutladığını ancak 14 Martların artık sağlıkta yaşanan sorunların konuşulduğu gün olduğunu ileri sürdü. Sağlık çalışanları, hekimler ve halkın Sağlıkta Dönüşüm Programı nedeniyle mutsuz olduğunu savunan Atıcı, programı "fiyasko" olarak tanımladı.

Sağlık çalışanlarının, öldürüldüğünü, şiddete uğradığını ve intihar ettiğini iddia eden Atıcı, şifa dağıtan sağlık çalışanlarının şifaya muhtaç hale geldiğini öne sürdü.

Sağlık çalışanlarının bir an önce atamalarının yapılmasını isteyen Atıcı, "Hasta orada şifa bekliyor, doktor burada atama bekliyor." ifadesini kullandı.

Sağlıkta şiddet ve çalışanlara ilişkin iki kanun teklifini Meclis Başkanlığına sunacaklarını kaydeden Atıcı, sağlık çalışanlarına uygulanan şiddette, ceza alt sınırının 2 yıl olmasını istediklerini belirtti.