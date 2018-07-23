CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, "Tarımı, bayram çocuğuna harçlık verir gibi destekliyorlar. Çiftçimiz, harçlığa değil zararlılarla zamanında ve etkin mücadeleye ihtiyaç duyuyor." dedi.

Gökçel, Mecliste partisinin Mersin milletvekilleri Ali Mahir Başarır ve Alpay Antmen ile düzenlediği basın toplantısında, çiftçiler için Akdeniz meyve sineği ve sirke sineği gibi zararlılarla mücadelenin önemli olduğunu belirtti.

Tarım ve Orman Bakanlığının bu zararlılarla etkin mücadele yapmasının önemine işaret eden Gökçel, "Tarımı, bayram çocuğuna harçlık verir gibi destekliyorlar. Çiftçimiz, harçlığa değil zararlılarla zamanında ve etkin mücadeleye ihtiyaç duyuyor. Bunu yapmanın yolu, kısa vadede destekleri artırmakla, destek için başvuru zamanını uzatmakla, orta ve uzun vadede ise zararlılarla entegre mücadele yapılması ve giderlerin tamamının devlet tarafından karşılanmasıyla olur." ifadelerini kullandı.

Gökçel, biyolojik veya biyoteknik mücadele yapan üreticilere verilen destekleme ödemeleri için başvuru süresinin 31 Aralık olarak belirlenmesini de istedi.

