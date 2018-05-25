BARIŞ GÜNDOĞAN - CHP'nin 24 Haziran genel seçimlerinde kullanacağı slogan "Millet için geliyoruz" olarak belirlendi. Partinin açıklanan görsel iletişim kılavuzunda, seçimlerde kullanılacak logo, genel başkan fotoğrafları, araç giydirmeleri ve broşürlere yer verildi. Partinin seçim logosu "Artık tamam" olarak belirlenirken, slogan ise "Millet için geliyoruz" olarak duyuruldu. CHP'nin seçimlerde kullanacağı broşürlerde 5 başlık adı altında hazırlanacak. "Hak, hukuk, adalet" başlığında hazırlanacak broşürde, "OHAL gidecek, keyfiyet bitecek, hak, hukuk ve adalet gelecek.", "Yargı tarafsız ve bağımsız olacak, adil kararlar alacak, mağduriyetler giderilecek.", "Tek adam rejimi bitecek, kuvvetler ayrılığı sağlanacak, TBMM güçlenecek.", "Gazeteciler serbest kalacak, Medya özgür olacak, halk gerçek bilgiye ulaşacak" ve "Uzlaşı kültürü hakim olacak, yeni anayasa yazılacak, ülkemiz demokrasiye kavuşacak." ifadeleri kullanılacak. "Eğitim" başlığında ise "Okullar tam gün olacak, fırsat eşitliği sağlanacak, eğitimde adaletsizlik son bulacak.", "Öğrencilere öğle yemeği, kırtasiye ve çanta ücretsiz verilecek, eğitim parasız ve nitelikli olacak.", "Öğretmen maaşları artacak, atanmayan öğretmen kalmayacak, çocuklar öğretmenlerine kavuşacak.", "KYK öğrenim kredisi faizleri silinecek, tüm sınavlara ücretsiz girilecek, öğrenciler rahat edecek" ve "Yurtlarda tek kişilik odalar olacak, barınma sorunu ortadan kalkacak, yurtsuz üniversiteli kalmayacak." vaatleri sıralandı.

CHP'nin broşürlerinde kullanacağı "Ekonomi" başlığında ise aile sigortası projesinden bahsedilecek. Ayrıca, "Asgari ücret yükselecek, emekli iki maaş ikramiye alacak, çalışanın, emeklinin yüzü gülecek.", "Vergiler azalacak, teşvikler artacak, çiftçi üretecek, esnaf satacak, memlekete bereket gelecek.", "KOBİ'lere destek artacak, istihdam sağlanacak, işsizlik bitecek, Anadolu'nun yüzü gülecek." gibi vaatlerde bulunacak. - "Bölgesel yatırımlar aratacak Partinin bir diğer başlığı ise "Toplumsal barış" olacak. Bu başlıkta ise "Ayrımcılık ve şüphe bitecek, yurttaşlar birbirine güvenecek, Memlekete demokrasi gelecek.", "Yurttaşlar dilini özgürce öğrenecek, kardeşlik konuşacak, terör susacak, memlekete huzur gelecek.", "İnançlara saygılı laiklik gelecek, din siyasete alet edilmeyecek, inançlar özgürce yaşanacak.", "Bölgesel yatırımlar artacak, göç tersine dönecek, köyler yeniden şenlenecek.", "Nevruz resmi tatil ilan edilecek, tüm yurtta coşkuyla kutlanacak, kardeşlik ve barış günü olacak." gibi vaatler sıralandı.