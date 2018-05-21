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CHP Milletvekili aday listesi belirlendi

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.05.2018 02:22 | Son Güncelleme

CHP'nin 24 Haziran Genel Seçimi milletvekili aday listesi belirlendi.

ANKARA,(DHA) - CHP'nin 24 Haziran Genel Seçimi milletvekili aday listesi belirlendi. Genel merkez tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmazken partili bazı kaynaklardan alınan bilgiye göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir 2'inci bölgeden birinci sıra adayı oldu. İzmir 1'inci bölgede Murat Bakan yer alırken, eski Genel Başkan Deniz Baykal ise Antalya'da birinci sırada bulunuyor.
İstanbul'da 1'inci bölgede Akif Hamzaçebi, Gamze Akkuş İlgezdi ve Onursal Adıgüzel ilk üç sırayı paylaşırken, 2'inci bölgede tutuklu Milletvekili Enis Berberoğlu, Aykut Erdoğdu ve Tuncay Özkan'ın isimleri yer aldı. 3'üncü bölge ise Engin Altay, Erdoğan Toprak ve Mehmet Bekaroğlu şeklinde oluştu.
Ankara'da 1'inci bölgede; Tekin Bingöl ilk sırada, Levent Gök ikinci sırada, Ali Haydar Hakverdi ise üçüncü sırada bulunuyor. 2'inci bölge ilk üç sıra; Nihat Yeşil, Yıldırım Kaya ve Semra Dinçer şeklinde sıralanırken, 3'üncü bölgede ise sıralama Haluk Koç, Murat Emir ve Ahmet Ersen Özsoy olarak belirlendi.
CHP listesindeki en dikkat çekici adaylardan biri ise eski bakan Abdüllatif Şener oldu. Şener, Konya’dan aday gösterildi.
Bu arada tüm genel başkan yardımcılarının listelerde ön sıralarda bulunduğu kaydedilirken, İYİ Parti’ye geçtikten sonra yeniden CHP’ye dönen 15 milletvekilinin de listelerde yer aldığı öğrenildi.
CHP'nin listesi bugün parti kurmayları tarafından Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edilecek.

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