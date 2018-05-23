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CHP milletvekili adayı Kantarcı adaylıktan çekildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.05.2018 13:19 | Son Güncelleme

Kayseri'den 8. sırada milletvekili adayı olan Metin Kantarcı, sıralamadaki yerini gerekçe göstererek adaylıktan çekildi

KAYSERİ (AA) - CHP Kayseri milletvekili adayı Metin Kantarcı, sıralamasındaki yerini gerekçe göstererek, adaylıktan çekildi.

Listelerin açıklanmasının ardından 10 milletvekilinin seçileceği Kayseri'de partisi tarafından 8. sıradan aday gösterilen Kantarcı, AA muhabirine, adaylıktan çekilmek için partisine başvurduğunu bildirdi.

Kantarcı, "Diğer adaylarla ilgili yorum yapmak istemiyorum. Sıralamadaki yerimden dolayı adaylıktan çekildim. Adaylıktan çekildim ama parti üyeliğimden istifa etmedim." dedi.

Kantarcı'nın yerine aday belirlenmesi için il başkanlığınca çalışma yapıldığı öğrenildi.

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