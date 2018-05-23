CHP milletvekili adayı Sait Kapıcıoğlu adaylıktan çekildi

CHP Ordu Milletvekili adayı Sait Kapıcıoğlu adaylıktan çekildi.

Alınan bilgiye göre, CHP 5. sıradan Ordu Milletvekili adayı gösterilen Sait Kapıcıoğlu, adaylıktan çekilmesiyle ilgili dilekçesini İl Seçim Kurulu Başkanlığına sundu.

Kapıcıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada ise adaylıktan çekildiğini ve gerekli dilekçeyi de il seçim kuruluna verdiğini söyledi.

