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CHP Milletvekili Bektaşoğlu enerjide HES indirimi istedi

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.03.2018 11:57 | Son Güncelleme

CHP Milletvekili Bülent Bektaşoğlu, Giresun’un HES mağduru olduğunu ileri sürerek çevre ve insan yaşamına verilen zararların kısmen de olsa telafi edilmesi için enerjide fiyat indirimi istedi.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın sözlü olarak yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na önerge veren Bektaşoğlu, “HES’lerin yoğun olarak enerji ürettiği Giresun’da, çevre, deniz, su kaynakları, doğal ortamın, insan yaşamına verilen zararlarının kısmen de olsa bir telafisi olarak, bedelinin bir bölümü şirketlerden alınması kaydıyla ilçe, belde ve köylerde, halkın, il genelindeki esnafların, sanayi ve organize sanayi bölgelerindeki KOBİ’lerin elektrik faturalarında indirime gitmeyi düşünüyor musunuz?" diye sordu.Giresun’da 56 HES projesi varBakan Albayrak’ın bu öneriye önümüzdeki günlerde TBMM Genel Kurulu’nda cevap vermesini beklediğini ifade eden Bektaşoğlu, önergesinin kabul edilmesi halinde Türkiye’de bir ilkin gerçekleşmiş olacağını söyledi.Bektaşoğlu, ayrıca daha önce HES’lerle ilgili verdiği önergesine, Bakan Veysel Eroğlu’nun verdiği cevaba göre; Türkiye’de en çok HES projesinin Giresun’da olduğunun ortaya çıktığını hatırlatarak.

CHP Milletvekili Bektaşoğlu enerjide HES indirimi istedi

CHP Milletvekili Bülent Bektaşoğlu, Giresun’un HES mağduru olduğunu ileri sürerek çevre ve insan yaşamına verilen zararların kısmen de olsa telafi edilmesi için enerjide fiyat indirimi istedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın sözlü olarak yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na önerge veren Bektaşoğlu, “HES’lerin yoğun olarak enerji ürettiği Giresun’da, çevre, deniz, su kaynakları, doğal ortamın, insan yaşamına verilen zararlarının kısmen de olsa bir telafisi olarak, bedelinin bir bölümü şirketlerden alınması kaydıyla ilçe, belde ve köylerde, halkın, il genelindeki esnafların, sanayi ve organize sanayi bölgelerindeki KOBİ’lerin elektrik faturalarında indirime gitmeyi düşünüyor musunuz?" diye sordu.

Giresun’da 56 HES projesi var
Bakan Albayrak’ın bu öneriye önümüzdeki günlerde TBMM Genel Kurulu’nda cevap vermesini beklediğini ifade eden Bektaşoğlu, önergesinin kabul edilmesi halinde Türkiye’de bir ilkin gerçekleşmiş olacağını söyledi.
Bektaşoğlu, ayrıca daha önce HES’lerle ilgili verdiği önergesine, Bakan Veysel Eroğlu’nun verdiği cevaba göre; Türkiye’de en çok HES projesinin Giresun’da olduğunun ortaya çıktığını hatırlatarak. buna göre Giresun’da, 37’si işletmede, 2’si inşaat halinde, 17’si ise proje aşamasında toplam 56 HES bulunduğunu söyledi. Bu HES’lerden sadece Aksu deresi üzerinde ise 14 HES bulunuyor.

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