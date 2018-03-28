CHP Milletvekili Bektaşoğlu enerjide HES indirimi istedi

CHP Milletvekili Bülent Bektaşoğlu, Giresun’un HES mağduru olduğunu ileri sürerek çevre ve insan yaşamına verilen zararların kısmen de olsa telafi edilmesi için enerjide fiyat indirimi istedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın sözlü olarak yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na önerge veren Bektaşoğlu, “HES’lerin yoğun olarak enerji ürettiği Giresun’da, çevre, deniz, su kaynakları, doğal ortamın, insan yaşamına verilen zararlarının kısmen de olsa bir telafisi olarak, bedelinin bir bölümü şirketlerden alınması kaydıyla ilçe, belde ve köylerde, halkın, il genelindeki esnafların, sanayi ve organize sanayi bölgelerindeki KOBİ’lerin elektrik faturalarında indirime gitmeyi düşünüyor musunuz?" diye sordu.
Giresun’da 56 HES projesi var
Bakan Albayrak’ın bu öneriye önümüzdeki günlerde TBMM Genel Kurulu’nda cevap vermesini beklediğini ifade eden Bektaşoğlu, önergesinin kabul edilmesi halinde Türkiye’de bir ilkin gerçekleşmiş olacağını söyledi.
Bektaşoğlu, ayrıca daha önce HES’lerle ilgili verdiği önergesine, Bakan Veysel Eroğlu’nun verdiği cevaba göre; Türkiye’de en çok HES projesinin Giresun’da olduğunun ortaya çıktığını hatırlatarak. buna göre Giresun’da, 37’si işletmede, 2’si inşaat halinde, 17’si ise proje aşamasında toplam 56 HES bulunduğunu söyledi. Bu HES’lerden sadece Aksu deresi üzerinde ise 14 HES bulunuyor.
Öğrencisi ile ilişki yaşayan öğretmenin mesajları ortaya çıktı
Akılalmaz olay! Kız kardeşi için pazarlık yaptı
Üniversiteli kızın intiharında sır perdesi çözüldü
Abdullah Gül ile ilgili bomba iddia
iPhone The iTunes store is unable to process purchases at this time hatası nedir? Apple'daki hata nasıl çözülür?
GetContact uygulamasını indirenler dikkat! 'Kim nasıl kaydetmiş' diye sorarken tehlikede olabilirsiniz
Meral Akşener'den flaş 'Gezi' çıkışı: Sakın sizi FETÖ aldatmış olmasın
Boş arazide yakalandı! İğrenç olay
Atatürk'e küfür etti! Tepkiler çığ gibi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İstifa etsin' demişti! Nedeni ortaya çıktı
Reddedilmeye dayanamadı tam 65 kilo verdi! İşte son hali
Tecavüzcüyü önce ifşa etti, sonra cezasını kesti
Okuyucu Yorumları 0 yorum