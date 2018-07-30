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CHP Milletvekili Bircan, beyin kanaması geçirdi (3)

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.07.2018 19:58 | Son Güncelleme

BİRCAN ANKARA’YA SEVK EDİLDİ Iğdır Devlet Hastanesi'nden 112 Acil Servis'e ait ambulansla alınan milletvekili Erdin Bircan, Şehit Bülent Aydın Havalimanı'na götürüldü.

CHP Milletvekili Bircan, beyin kanaması geçirdi (3)

BİRCAN ANKARA’YA SEVK EDİLDİ
Iğdır Devlet Hastanesi'nden 112 Acil Servis'e ait ambulansla alınan milletvekili Erdin Bircan, Şehit Bülent Aydın Havalimanı'na götürüldü. Bircan, burada Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen ambulans uçağa konularak Ankara’ya götürüldü. İbni Sina Hastanesi'nde tedavi altına alınacak olan Bircan'ın havalimanına götürülüşünde Vali Vekili Kemal Duru ve Vali Yardımcısı Bilgehan Karanfil, Başhekim Raşit İlhan ve İl Sağlık Müdür Vekili Taner Başaran da eşlik etti.

CHP Milletvekili Bircan, beyin kanaması geçirdi (3)CHP Milletvekili Bircan, beyin kanaması geçirdi (3)

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