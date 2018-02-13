CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt, Afrin'in terör örgütlerinden temizlenmesi amacıyla yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetlerine destek veren Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) için "El Kaide arttığı" benzetmesinde bulundu.

Bozkurt, CHP Parti Meclisi'ne seçilen Bülent Ecevit Tatlıdil'in CHP Ereğli İlçe Başkanlığı görevini Veysel Gönülal'a devir teslim törenine katıldı.

Törende konuşan Bozkurt, Suriye'deki gelişmelere değinerek, "Türkiye, bir an önce Rusya, Irak, İran ve Suriye'nin meşru hükümeti Esed hükümeti ile anlaşarak, Ortadoğu'daki emperyalist plana karşı, mutlaka antiemperyalist bir duruş sergileyebilmelidir." diye konuştu.

Bozkurt, şunları söyledi:

"Belli bir mezhepçi kafayla hala Esed ile görüşmemek ve ÖSO denilen El Kaide artığı birtakım adamlarla, sırf harekata meşruiyet kazandırmak için bir arada yürümek maalesef hiç akılcı işler değil. Ondan sonra lafa gelince 'Çanakkale'de Mardinli ile Konyalı koyun koyuna yatıyormuş, Kurtuluş Savaşı'nı biz Kürtlerle birlikte vermişiz'. Kürtler bizim düşmanımız mı? Yok böyle bir şey. Türkiye'nin her yerinde beraber yaşıyoruz."