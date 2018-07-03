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CHP Milletvekili Çelebi'den '24 Haziran' raporu

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.07.2018 12:18 | Son Güncelleme

24 HAZİRAN seçimlerinde, partisi tarafından Şanlıurfa'da görevlendirilen CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, bölgede yaşanan olaylara dair kapsamlı bir rapor hazırladıklarını belirtti.

CHP Milletvekili Çelebi'den '24 Haziran' raporu

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- 24 HAZİRAN seçimlerinde, partisi tarafından Şanlıurfa'da görevlendirilen CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, bölgede yaşanan olaylara dair kapsamlı bir rapor hazırladıklarını belirtti. Şanlıurfa'da görevli olan 200 kişiden 30'unu, can güvenliği olmadığı için sandıklardan çekmek zorunda kaldıklarını söyledi.
24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri sırasında Şanlıurfa'daki sandıklarda görev yapan CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, seçim gününe dair kapsamlı bir rapor hazırladıklarını açıkladı. Oğlu Ali henüz 2 günlükken bırakıp seçim çalışmalarına katıldığını anlatan Çelebi, oğlundan ayrı kalmanın çok zor olduğunu, ancak halka, sandıkların başında olacaklarına dair söz verdiklerini söyledi. Millet İttifakı içerisinde yer alan diğer partilerle birlikte Adil Seçim Platformu'nu kurduklarını vurgulayan Çelebi, "Böylece sandıkların başında olduk. Sandıklarda saha kontrolü geçmişe nazaran sağlandı. Son seçimde CHP olarak 20 bin sandıkta görevlimiz yoktu. Bu seçimde Adil Seçim Platformu'nu kurduk. Böylece saha kontrolü genel olarak sağlandı" diye konuştu.
Seçimlerde Şanlıurfa ve Erzurum'a özel önem verdiklerini belirten CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, seçim günü Şanlıurfa'da 500 kişilik takviye ihtiyaç duyduklarını, ancak Adil Seçim Platformu'ndan gönüllü olarak 200 kişinin geldiğini, onlarla da orada iyi bir iş yaptıklarını belirtti. Çelebi, "Ve Türkiye, bölgede ne olup bittiğini öğrendi. Ama biz yaşanan olaylardan dolayı, 200 gönüllüden 30'unu, can güvenliği olmadığı için sandıklardan çekmek zorunda kaldık. O derece olaylar oldu. Asayiş sağlanamadı, orada devlet yoktu. Jandarma pasifti. Onlar da bize emanet olduğu için çekmek zorunda kaldık. Tartaklananlar, başı yarılanlar, ölüm tehdidi alanlar oldu" diye konuştu.
Şanlıurfa'da neler olduğuna dair kapsamlı rapor hazırladıklarını söyleyen Çelebi, "Bu aslında Güneydoğu gerçeğini genel olarak yansıtacak. Erzurum'da da benzer şeyler var. Biz Şanlıurfa'yı bilinçli olarak seçtik, çünkü geçen seçimde 130 bin oyun çalındığını hesapladık. Bu nedenle o bölgede özellikle görev yapmak istedik" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

CHP Milletvekili Çelebi'den '24 Haziran' raporu

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