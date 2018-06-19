CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında fezleke hazırlandı

Başsavcılık tarafından hazırlanan fezlekede, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun 2017'de sosyal medya hesabından, tutuklanan PKK'lılara ait bir fotoğrafı paylaşarak, "Bu fotoğraf hiç unutulmaz ve insan hakları ihlalleri sabıka kaydınıza hiç silinmeyecek şekilde yazılacak" dediği kaydedildi.

Fezlekede Tanrıkulu’nun, TSK tarafından Afrin bölgesindeki terör örgütlerine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı’nı provoke edici bir paylaşımına da yer verildi. Tanrıkulu’nun, Zeytin Dalı Harekatı'nı kastederek “Savaşa hayır” paylaşımı yaptığı belirtilen fezlekede, bu paylaşımlarla “terör örgütü propagandası yapmak” suçunun işlendiğini gösterir yeterli delilin mevcut olduğu, Tanrıkulu'nun üzerine atılı suç unsurlarının oluştuğunun tespit edildiği ifade edildi. Fezleke, TBMM Başkanlığına sunulmak üzere Adalet Bakanlığına gönderildi.

Yasama dokunulmazlığının kaldırılması halinde Tanrıkulu hakkında, “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılacak.