CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında fezleke hazırlandı

Başsavcılık tarafından hazırlanan fezlekede, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun 2017'de sosyal medya hesabından, tutuklanan PKK'lılara ait bir fotoğrafı paylaşarak, "Bu fotoğraf hiç unutulmaz ve insan hakları ihlalleri sabıka kaydınıza hiç silinmeyecek şekilde yazılacak" dediği kaydedildi.
Fezlekede Tanrıkulu’nun, TSK tarafından Afrin bölgesindeki terör örgütlerine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı’nı provoke edici bir paylaşımına da yer verildi. Tanrıkulu’nun, Zeytin Dalı Harekatı'nı kastederek “Savaşa hayır” paylaşımı yaptığı belirtilen fezlekede, bu paylaşımlarla “terör örgütü propagandası yapmak” suçunun işlendiğini gösterir yeterli delilin mevcut olduğu, Tanrıkulu'nun üzerine atılı suç unsurlarının oluştuğunun tespit edildiği ifade edildi. Fezleke, TBMM Başkanlığına sunulmak üzere Adalet Bakanlığına gönderildi.
Yasama dokunulmazlığının kaldırılması halinde Tanrıkulu hakkında, “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılacak.
SEZGİN TANRIKULU KİMDİR?
27 Mayıs 1963 senesinde dünyaya gelen Sezgin Tanrıkulu Licelidir. Kürt asıllı Türk hukukçu ve siyaset adamı olan Sezgin Tanrıkulu 1997 Robert Kennedy İnsan Hakları ödülüne layık görülen görülmüştür. Tanrıkulu, 2010–2016 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmiştir.
İlk olarak 2011 yılında Türkiye genel seçimleri'nde CHP İstanbul milletvekili olarak meclise girmiştir.
Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye Genel Seçimleri'nde tekrar CHP İstanbul milletvekili olarak meclise giren Sezgin Tanrıkulu 25 Ocak 2016 tarihinde Genel Başkan yardımcılığı görevi sonlandırılmıştır.
Kürtçe ve orta düzeyde İnglizce bilen Sezgin Tanrıkulu evli ve 3 çocuk babasıdır.
ABD’nin F-35 kararına sert tepki
Milli Eğitim Bakanı'ndan son dakika açıklaması: İkili eğitime son veriyoruz
ABD'de korkunç cinayet! cesedi parçalanmış halde bulundu
İstanbul'da sabah uyananlar şoke oldu
Gabar Dağı ve Siirt'ten kahreden şehit haberi!
AK Parti'den aday gösterilmeyen Mehmet Metiner: Yalan üzerine kurulan iktidarlar kaybetmeye mahkûmdur
Kandil'e operasyonda son durum! Terör örgütü PKK liderleri kaçıyor
Mumya 100 yıl sonra gözlerini açtı! Bu iddia olay yarattı
4 yaşındaki oğlunu öldürdü, 7 gün sonra böyle poz verdi
Ölen iş adamı için böyle ilan vermişti! Aldatma davasında flaş karar
Mehmet Ağar'dan 'aktif siyaset' açıklaması: Milli görev olarak hissettim
Okuyucu Yorumları 7 yorum