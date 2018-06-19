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CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında fezleke hazırlandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.06.2018 12:48 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan fezleke düzenlendi.

CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında fezleke hazırlandı

Başsavcılık tarafından hazırlanan fezlekede, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun 2017'de sosyal medya hesabından, tutuklanan PKK'lılara ait bir fotoğrafı paylaşarak, "Bu fotoğraf hiç unutulmaz ve insan hakları ihlalleri sabıka kaydınıza hiç silinmeyecek şekilde yazılacak" dediği kaydedildi.

Fezlekede Tanrıkulu’nun, TSK tarafından Afrin bölgesindeki terör örgütlerine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı’nı provoke edici bir paylaşımına da yer verildi. Tanrıkulu’nun, Zeytin Dalı Harekatı'nı kastederek “Savaşa hayır” paylaşımı yaptığı belirtilen fezlekede, bu paylaşımlarla “terör örgütü propagandası yapmak” suçunun işlendiğini gösterir yeterli delilin mevcut olduğu, Tanrıkulu'nun üzerine atılı suç unsurlarının oluştuğunun tespit edildiği ifade edildi. Fezleke, TBMM Başkanlığına sunulmak üzere Adalet Bakanlığına gönderildi.

Yasama dokunulmazlığının kaldırılması halinde Tanrıkulu hakkında, “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılacak.

sezgin tanrıkulu kimdir

SEZGİN TANRIKULU KİMDİR?

27 Mayıs 1963 senesinde dünyaya gelen Sezgin Tanrıkulu Licelidir. Kürt asıllı Türk hukukçu ve siyaset adamı olan Sezgin Tanrıkulu 1997 Robert Kennedy İnsan Hakları ödülüne layık görülen görülmüştür. Tanrıkulu, 2010–2016 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmiştir.

İlk olarak 2011 yılında Türkiye genel seçimleri'nde CHP İstanbul milletvekili olarak meclise girmiştir.

Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye Genel Seçimleri'nde tekrar CHP İstanbul milletvekili olarak meclise giren Sezgin Tanrıkulu 25 Ocak 2016 tarihinde Genel Başkan yardımcılığı görevi sonlandırılmıştır.

Kürtçe ve orta düzeyde İnglizce bilen Sezgin Tanrıkulu evli ve 3 çocuk babasıdır.


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Sezgin Tanrıkulu fezleke CHP terör

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
milletiKISKIRTMAK İÇİN HER YOLU DENİYORLAR SECİM ONCESİ....AMA MİLLET FARKINDA..ZAMANLAMALAR COK MANİDAR.....
adamın görevi zaten chp de bitmiş burdan ekmek çıkmaz
Yallah kodese sırf suratı yüzünden zaten 5 sene kesin yer
Devir hesap devri..yaptıklarınızın cezasını çekeceksiniz.geçbile kalındı..chp yi sürekli yıpratıyordu..
ifade özgürlüğü diye ortaya çıkanlara sesleniyorum, devletin namusuna dil uzatmak, terörü desteklemek, iftira atmak vs. ifade özgürlüğü değildir. örnek : ailene küfürler etse ceza verilmesini istersin.. bu hakaret edenin ifade özgürlüğü olduğu için suçsuz kalmasına sebep olamaz.. kişilik hakları bakidir.
şu ülkede görülmemiş haksızlığa kıyıma uğrayanlara sesini çıkaran gördüğüm tek milletvekiliydi. bu iktidar kendine oy kaybettirecek herkese terör progandasu yok fetö diyor. kılıçdaroğlunun adalet yürüyüşünden daha etkiliydi sezgin tanrıkulunun tweetleri.
Çok geç alınmış bir karar..Bu vatansıza en ağır ceza verilmeli.
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