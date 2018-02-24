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CHP Mustafakemalpaşa ilçe binası açılışı

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.02.2018 19:05 | Son Güncelleme

Grup Başkanvekili Özel: "Bugünden itibaren bir seferberlik hali içinde hepimiz, içlerimizdeki varsa sorunları, tartışmaları bir yana bırakarak, Milli Mücadele ruhuyla yeniden cumhuriyetin kazanımlarını korumak, devrimleri bir kez daha gerçekleştirmek ve bu ülkenin yarınlarına sahip çıkmak zorundayız" - Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba: "Hiç kuşku duymuyoruz, 2019'da Türkiye'yi demokrasiyi, cumhuriyeti ve Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerini savunanlar yönetecek"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, genel seçimlere referandum sürecindeki gibi hazırlanacaklarını, kendi aralarındaki olası sorun ve tartışmaları bir kenara bırakarak, ülkenin yarınlarına sahip çıkmak durumunda olduklarını söyledi.

Mustafakemalpaşa ilçesinde partisinin ilçe başkanlığı binasının açılış törenine katılan Özel, burada yaptığı konuşmada, cumhuriyetçiler, Atatürkçüler, gerçek milliyetçiler, ülkesini seven, sayan, cumhuriyetin kıymetini bilenler olarak bir araya geldiklerini belirtti.

Bu hislere sahip olanlar arasında artık parti farkının kalmadığını ifade eden Özgür Özel, 2019'daki genel seçimleri yine bir referandum havasına dönüştürmek zorunda olduklarını bildirdi.

Özel, şöyle konuştu:

"Onlar kazanırsa, tek adam saraydan ülkeyi yönetecek. Ama yüreğinde cumhuriyet, Atatürk sevgisi, ağzında demokrasi, barış ve kardeşlik türküleri olan, bu ülkenin nasıl kurulduğunu, Meclisin, demokrasinin, insan haklarının, kardeşliğin, özgürlüğün kıymetini bilen bizler, buna geçit vermeyeceğiz.

O yüzden bugünden itibaren bir seferberlik hali içinde hepimiz kendi işlerimizi, kendi içlerimizdeki varsa sorunları, tartışmaları bir yana bırakarak, referandum, Kurtuluş Savaşı, Milli Mücadele ruhuyla yeniden cumhuriyetin kazanımlarını korumak, devrimleri bir kez daha gerçekleştirmek ve bu ülkenin yarınlarına sahip çıkmak zorundayız."

Özgür Özel, bu yürüyüşün Mustafakemalpaşa'daki bina açılışından sonra başlayacağını vurgulayarak, ilçede ve kent genelinde CHP'yi birinci parti yapmayı hedeflediklerini ifade etti.

- Ağbaba'nın konuşması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da konuşmasında, Türkiye'nin gelişmişliğini laik demokratik cumhuriyete borçlu olduğunu belirterek, "Hiç kuşku duymuyoruz, 2019'da Türkiye'yi demokrasiyi, cumhuriyeti ve Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerini savunanlar yönetecek. Türkiye'yi 2019'da Mustafa Kemal'in askerleri yönetecek." dedi.

AK Parti ve MHP arasındaki ittifak çalışmalarına da değinen Ağbaba, "Bugünlerde bir ittifak türküsü söyleniyor. Onlar yüzde 10'u geçmek için, diğeri de yüzde 50'yi bulmak için birbirlerinin ipine sarılmış. Geçmişte birbirine en ağır hakaretleri yapanların söyledikleri kulağımızda." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Özel, Ağbaba ve partililer, binanın açılışını gerçekleştirdi.

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CHP genel seçim ilçe binası Milli Mücadele Özgür Özel

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