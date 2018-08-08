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CHP'de büyük değişim geliyor!

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.08.2018 10:53 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK), CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

CHP'de büyük değişim geliyor!

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında genel merkezde toplandı. CHP lideri Kılıçdaroğlu, değişim isteyen delegenin talebine, parti yönetiminde değişiklik yaparak yanıt vermek istiyor.

17 kişilik MYK'da bazı isimlerin görevden alınacağı, 2019'da yapılması planlanan yerel seçimlere, yeni bir A takımı ile gidilmesi hedefleniyor.

MYK'da ayrıca görev alanlarının birleştirileceği ve 16 genel başkan yardımcılığının 12'ye çekileceği belirtiliyor.

Toplantıya ilişkin saat 13.00'te açıklama yapılacak.

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Anahtar Kelimeler:
CHP MYK Kemal Kılıçdaroğlu muharrem ince istifa

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
İYİ PARTİ DE, CHP DE AKP NİN ALGI OYUNUNDAN ERKEN DÖNDÜ. KUŞKUSUZ İNSANLAR GİBİ SİYASİ KURUMLARDA DA HATALAR OLACAKTIR. ANCAK BUNLAR MÜNFERİT OLAN AÇIKLAMALAR YERİNE PARTİ SÖZCÜLERİ TARAFINDAN YAPILMALIDIR. DEMOKRASİ DEYİP, PARTİ DİSİPLİNİNİ BOZMAK BAŞKALARINA YARAR.
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