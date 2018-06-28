CHP MYK, Gürsel Erol için ihraç talebi kararının çıktığı PM toplantısının ardından Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında olağanüstü toplandı.

Son dakika: CHP yönetimi Elazığ milletvekili Gürsel Erol'u ihraç istemiyle disipline sevk etti
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'dan Süleyman Soylu'ya çok sert tepki: En az PKK kadar bölücü
Destek Yayınevi'nden skandal iş ilanı!
Süleyman Çakır: Bu hizmetler niye 2002 yılından önce olmadı, ağlayasım geliyor
Çocuk istismarıyla mücadele kuruluşunun başkanı 2 yaşındaki bebeğe tecavüz girişimi suçlamasıyla gözaltında
Görenler dondu kaldı! Bu görüntüler dehşete düşürdü!
Kedilere özel havuz açıldı!
Heybeliada'yı ayağa kaldırmıştı... Ali Mert 5 yıl sonra hayatını kaybetti
Müslüman asker Instagram'ı sallıyor
Ağrı'dan bir kayıp çocuk haberi daha
Okuyucu Yorumları 0 yorum