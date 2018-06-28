CHP MYK olağanüstü toplandı

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında olağanüstü toplandı.
Edinilen bilgiye göre, Kılıçdaroğlu, Elazığ'dan milletvekili seçilen Gürsel Erol için ihraç talebinin çıktığı Parti Meclisi toplantısının ardından MYK üyelerini toplantıya çağırdı.
Toplantıda, son gelişmelere ilişkin bir dizi kararların alınacağı belirtildi.
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