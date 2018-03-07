HABER

CHP MYK toplantısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.03.2018 18:27 | Son Güncelleme

Toplantıda, 9-10 Mart'ta gerçekleştirilecek 19. Olağanüstü Kurultay'da görüşülecek tüzük taslağı ele alındı

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında, 9-10 Mart'ta gerçekleştirilecek 19. Olağanüstü Kurultay'da görüşülecek tüzük taslağı ele alındı.

MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında TBMM'deki CHP Grup Yönetim Kurulu toplantı salonunda yapıldı.

Sonrasında açıklama yapılmayan toplantıda, cuma ve cumartesi günleri gerçekleştirilecek olağanüstü kurultayda görüşülecek tüzük taslağı yeniden gözden geçirildi.

Örgütten gelen talepler doğrultusunda geçen günlerde hazırlanan tüzük taslağı, milletvekili adaylarının belirlenmesinde "ön seçim" uygulamasının daraltılmasını öngördüğü için eleştirilmişti.

CHP'de 48 milletvekili mevcut tüzükte yüzde 85 oranında yer alan önseçimin korunması yönünde bildiri yayınlamıştı.

Gelen tepkiler sonrası tüzük taslağının daha önce oluşturulan komisyon tarafından yeniden revize edildiği ve milletvekillerinin önerilerinin dikkate alındığı öğrenildi.

MYK'da gözden geçirilen taslak, yarın da örgüt temsilcileri ve komisyon üyeleri tarafından ele alınacak. Cuma gününe kadar son halini alacak taslak, kurultayda delegenin oyuna sunulacak.

Meteoroloji'den hafta sonu sürprizi!Meteoroloji'den hafta sonu sürprizi!
İsmail Saymaz canlı yayında açıkladı!İsmail Saymaz canlı yayında açıkladı!
Rakibi yok! Bomba gibi özellikler geliyorRakibi yok! Bomba gibi özellikler geliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP MYK

En Çok Okunan Haberler

Hülya Avşar'dan açıklama! Özrü kabahatinden büyük

Hülya Avşar'dan açıklama! Özrü kabahatinden büyük

Dünya diken üstünde! 'Kıyamete hazırlıyor'

Dünya diken üstünde! 'Kıyamete hazırlıyor'

Şişli Belediyesinde iki başkan yardımcısı görevden uzaklaştırıldı

Şişli Belediyesinde iki başkan yardımcısı görevden uzaklaştırıldı

Şırnak'ta teröristler köylülere ateş açtı

Şırnak'ta teröristler köylülere ateş açtı

'Bu partiye oy veren herkesle seks yapacağım' demişti

'Bu partiye oy veren herkesle seks yapacağım' demişti

Suudi Arabistan'dan 'Türkiye' açıklaması

Suudi Arabistan'dan 'Türkiye' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CHP'li Ağbaba: Şeker fabrikasından daha yerli olan var mı?

CHP'li Ağbaba: Şeker fabrikasından daha yerli olan var mı?

Moğolistan Meclis Başkanı Enkhbold ile KKTC Başbakanı Tufan Erhürman Beştepe'de 

Moğolistan Meclis Başkanı Enkhbold ile KKTC Başbakanı Tufan Erhürman Beştepe'de 

Erdoğan: Biz işgalci değiliz bizde her şeyden önce merhamet var (2) 

Erdoğan: Biz işgalci değiliz bizde her şeyden önce merhamet var (2) 

CHP'li Ağbaba: Şeker fabrikalarını savunmak, vatanı savunmaktır (2)

CHP'li Ağbaba: Şeker fabrikalarını savunmak, vatanı savunmaktır (2)

AK Parti’den MHP’ye nezaket ziyareti

AK Parti’den MHP’ye nezaket ziyareti

Abhazya’da Rusya seçimleri için yüksek güvenlik önlemleri

Abhazya’da Rusya seçimleri için yüksek güvenlik önlemleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.