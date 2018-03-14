CHP MYK toplantısı

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun'un, TBMM'de el çabukluğu ile milletten kaçırılarak geçirildiğini iddia eden Tezcan, söz konusu kanunu, "ittifak ve seçim hileleri yasası" olarak niteledi.

Tezcan, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı. Hekimlerin zor koşullar altında görevlerini yapmaya çalıştığını belirten Tezcan, sağlık alanında yeni bir reforma ihtiyaç olduğunu savundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, "Bu yasanın şeddelisini de çıkarsalar millet sandığa gidecek ve her şeye rağmen seçim güvenliğini sağlayacaktır. Bütün bu hilelere karşı çıkan siyasi partilerle beraber, sivil toplum örgütleriyle, halkla beraber milletin iradesini çaldırmayacağız, sandıklara sel gibi akacağız, sandıkları koruyacağız." dedi.

Tezcan, "Bu yasa, milli iradenin gasp edilmesi yasasıdır. Gidici olan iktidarlar seçim kanunlarıyla oynamaya başlarlar. AK Parti için artık yolun sonu görünmüştür. Onun kuyruğuna takıp kendisi için bir ikbal bekleyen MHP için de yolun sonu görünmüştür." görüşünü paylaştı.

Türk siyasetinin en önemli sorununun yüzde 10 seçim barajı olduğunu değerlendiren Tezcan, Türk siyasetinin önünün açılması için barajın kaldırılması gerektiğini bildirdi.

Yüzde 1 oy alan partinin genel başkanının bile en azından parlamentoya girebilmesi gerektiğinin altını çizen Tezcan, ilkesel olarak ittifaka karşı olmadıklarına dikkati çekti.

Tezcan, "Hiç kimse ittifaka karşı değil ama bu ittifak partileri kimliksizleştirme üzerine kurulmuş bir sistemdir, bu nedenle karşı çıktık." dedi.

Bu yasanın seçim hilelerini meşrulaştırmayı ve mühürsüz seçimi yasal hale getirmeyi amaçladığını öne süren Tezcan, yasanın ayrıca "bir sopalı seçim hazırlığı" olduğunu, Türkiye'nin 21'inci yüzyılda böyle bir seçim uygulamasını hak etmediğini belirtti.