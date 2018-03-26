CHP MYK toplantısı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, "2019'da 1919 ruhuyla demokrasi kazanacak. O zaman bağımsızlık mücadelesi verildi, bugün demokrasi mücadelesi veriliyor. Biz, mutlaka Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıracağız." dedi. CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Alınan karar doğrultusunda, bundan sonra pazartesi günleri toplanacak MYK'nın basın açıklamasını, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan'ın yurt dışında bulunması nedeniyle Erkek yaptı. Konuşmasına, bir alışveriş merkezinde çıkan yangında çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle Rusya'ya başsağlığı dileyerek başlayan Erkek, Rusya'nın acısını paylaştıklarını söyledi. CHP'nin Türkiye'nin temel sorunlarının çözümü için Türkiye'nin her köşesinde demokratik tepkiler ortaya koyduğunu belirten Erkek, şeker fabrikalarının özelleştirilmesine karşı işçilerle, üreticilerle, sivil toplum kuruluşlarıyla önemli bir direniş gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Erken, CHP heyetinin Perşembe günü Eskişehir'de şeker işçileriyle bir araya geleceğini, bu kapsamda toplam 22 ili ziyaret etmiş olacaklarını dile getirdi. Nişasta bazlı şekere (NBŞ), çocuklara zehir yedirilmesine "hayır" dediklerinin altını çizen Erkek, halkla birlikte bu mücadeleyi sürdüreceklerini vurguladı. Türkiye'nin tarımda olduğu kadar enerjide de dışa bağımlı hale geldiğini savunan Erkek, "Doğal gazda Rusya'ya bağımlıyız. Nükleer santral projesi de gerçekleştirildikten sonra enerjide Rusya'ya bağımlılığımız yüzde 70'leri aşacak. Türkiye, enerjide yalnızca bir ülkeye bu kadar büyük oranda bağımlı hale gelirse, acaba biz yerlilikten, millilikten bahsedebilir miyiz? Yarın, Rusya ile yaşayacağımız herhangi bir sorunda, krizde acaba doğal gaz vanaları kapatılırsa Türkiye'de yaşamın duracağını biliyor muyuz?" diye konuştu. - "Enerji ithalatı için 37 milyar dolar ödeniyor" "Tüm bu gerçeklere rağmen damat Berat Albayrak, 'milli enerji ve maden politikalarından' bahsedebiliyor. Herhalde cehaletten kaynaklansa gerek." diyen Erkek, 2017'de enerji ithalatı için ödenen rakamın 37 milyar dolar olduğuna dikkati çekti.

Erkek, "kendi ülkesinde vergi ödememek, yasa dışı gelirlerini gizlemek için Man ve Malta adalarında şirket kuranların, Cumhuriyetin kalesi şeker fabrikalarını satmak isteyenlerin, Türkiye'yi tarımda, enerjide dışa bağımlı hale getirenlerin yerlilik ve millikten bahsetmemesi gerektiğini" söyledi. Ekonominin can çekiştiğini, doların 4, avronun 5, benzinin ise 6 lira olduğuna işaret eden Erkek, "AK Parti Genel Başkanı Sayın Erdoğan bunları konuşmak yerine maalesef tuvalet için ödediğimiz paradan bahsediyor." dedi. Kısa vadeli borçlar ve cari açık nedeniyle Türkiye'nin bir yıl içinde ödemesi gereken 225 milyar dolar borcunun olduğunu belirten Erkek, dolar kurundaki her bir kuruşluk artışın, bunun maliyetini artırdığına dikkati çekti. - "Genç işsizlik 1 milyonu aştı" Türkiye'nin bir felakete sürüklendiğini ileri süren Erkek, işsizlik oranının çift haneli seyrettiğini, üniversite mezunu her 4 gençten birisinin işsiz olduğunu, genç işsizlik oranının yüzde 20.8 ile 1 milyonu aştığını söyledi. Erkek, son 4 yılda kapanan iş yeri sayısının 430 bini bulduğunu ifade ederek, her 100 kişiden 47'sinin kayıt dışı çalıştığına vurgu yaptı.

"Bu tabloda yalnızca yandaşlar mutlu, tosuncuklar mutlu." diyen Erkek, vatandaş, işçi, memur, esnaf, KOBİ'lerin, iş dünyasının ve işçilerin mutsuz olduğunu savundu. Erkek, bu mutsuzluğun özgürlüklerden, akıl ve bilimden uzaklaşmaktan, eğitimin kalitesinin düşmesinden, adalet ve hukuk devletinin ortadan kaldırılmasından kaynaklandığını savundu. - "İnternette Kuzey Kore uygulamaları" "Yasaklarla mücadele edeceğiz." diye iktidara gelen hükümetin, bugün internette de OHAL'i uygulamaya koyduğunu kaydeden Erkek, "Sanki artık RTÜK, Recep Tayyip Erdoğan üst kurulu olarak çalışıyor." dedi. İnternete yasakların geldiğini, sosyal medyadaki özgürlüklerin büyük oranda kısıtlanacağını öne süren Erkek, bunu, "internette Kuzey Kore uygulamaları" olarak nitelendirdi. Erkek, yargının, mahkemelerin, yargıçların ve savcıların ağır bir baskı altında olduğunu savunarak, bunun için yabancı yatırımcıların gelmediğini söyledi. OHAL bağımlısı bir iktidarla karşı karşıya olunduğunu ileri süren Erkek, şöyle konuştu: "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de belirttiği gibi 'Her şey adaletle mümkündür.' İstiklal, istikbal, her şey, adaletle mümkündür. Bugün maalesef adalet çürümüş durumda. Onun için biz, CHP olarak iktidara geldiğimizde önce hukuk devletini yeniden tesis edeceğiz. Yargıyı yürütmenin etkisinden kurtaracağız. Hakimler Savcılar Kurulunda Adalet Bakanı ve Müsteşar olmayacak. Anayasa'da yargıç güvencesi gelecek ve hukuk devleti, kuvvetler ayrılığının en önemli unsuru olarak bağımsız ve tarafsız yargı tesis edilecek. Bunu yapmak zorundayız."

- "Adalet tecelli etmiyor" OHAL kanun hükmünde kararnameleri (KHK) ile "suçlu, suçsuz" demeden binlerce insanın ciddi mağduriyetlere sürüklendiğini savunan Erkek, insanların hiçbir soruşturmaya ve incelemeye tabi tutulmadan sivil ölüme terk edilemeyeceğini, adaletin "sapla samanı" ayırması gerektiğini söyledi. Erkek, haklarında hiçbir delil bulunmayan kamu görevlilerinin görevlerine iade edilmediğini, OHAL düzeninin FETÖ ile mücadeleyi aşıp tüm muhalefeti tasfiye sürecine dönüştüğünü ileri sürdü. FETÖ ile hukuk devleti çerçevesinde mücadele edilmesi gerektiğine işaret eden Erkek, "Bir KHK'da kendileri için çıkarsınlar ve sarayda oturan AK Parti Genel Başkanı Sayın Erdoğan başta olmak üzere, kendilerini de bu görevlerden ihraç etsinler. Belki o zaman FETÖ ile mücadelede belli bir noktaya gelinebilir. Bugün parası, dayısı olanlar, AK Parti'nin tepe noktalarında, sarayda arkası olanlar kurtuluyorlar, garibanlar cezaevinde. Adalet tecelli etmiyor. Bunun mücadelesini de ciddi bir şekilde vereceğiz." dedi.

Bu OHAL tablosuna herkesin isyan ettiğini savunan Erkek, OHAL'in acilen kaldırılması gerektiğini söyledi. - "Kuvvetler ayrılığı, demokrasi yıkıldı" CHP'nin demokrasi, hak, hukuk, adalet mücadelesi verdiğine değinen Erkek, "Nişasta bazlı şekere, OHAL'e sevdalı, özgürlüklere düşman olanlar değil, demokrasi kazanacak. Önümüzdeki yerel seçimlerde ve genel seçimlerde, yani 2019'da 1919 ruhuyla demokrasi kazanacak. O zaman bağımsızlık mücadelesi verildi, bugün demokrasi mücadelesi veriliyor. Biz, mutlaka Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıracağız." diye konuştu. Erkek, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP için kullandığı "Dünyanın en çapsız muhalefeti" ifadesinin sorulduğu Erkek, "Biz ana muhalefet partisi olarak Türkiye'nin en temel sorunlarına karşı ciddi ve yapıcı bir muhalefet gerçekleştiriyoruz ama maalesef çok çapsız bir iktidarla karşı karşıyayız. Türkiye ondan bu ağır sorunları yaşamaya devam ediyor." dedi. Türkiye'de tek adam rejiminin tahkim edildiğini, egemenliğin şahsileştiğini savunan Erkek, "Kuvvetler ayrılığı, demokrasi yıkıldı. Onun için son derece çapsız, öngörüsüz, basiretsiz bir siyasetle karşı karşıyayız." ifadesini kullandı.

- "Bozuk saat bile..." AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner'in "Garip gurebayı unuttuk, iktidar hepimizi değiştirdi." sözlerinin hatırlatılması üzerine de Erkek, "Sayın Metiner'in söylemleri önemli. İşte derler ya 'Bozuk saat bile arada doğruyu gösterir.' diye. İşte adalet olmayınca hiçbir sorununuzu çözemezsiniz. Evet, iktidar yozlaştırıyor, mutlak iktidar, mutlak yozlaştırıyor." diye konuştu. "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesinde yaşanan olaylarla ilgili değerlendirmesini nasıl buluyorsunuz?" sorusuna Erkek, "Boğaziçi Üniversitesindeki olaylar son derece üzücüdür. Üniversitelerde, bilim yuvalarında, okullarda her türlü şiddete karşıyız. Boğaziçi Üniversitesinde birileri Afrin şehitlerimiz için lokma da dağıtabilir. Bu çok doğaldır. Biz de dağıtıyoruz, herkes dağıtıyor. Bu tip etkinliklere müdahale edilmesini asla doğru bulmuyoruz ama bu müdahale sebebiyle siz, üniversite öğrencilerini toplumu ayrıştırma gayretine girmemelisiniz." diye yanıtladı. Erkek, hiç kimseye hakkında kesinleşmiş bir yargı kararı olmadan "terörist, vatan haini" denilemeyeceğini vurguladı.