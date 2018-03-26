CHP MYK toplantısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmeler yapıldı.
Alınan karar doğrultusunda artık pazartesi günleri gerçekleştirilecek MYK toplantılarının ilki, yaklaşık 4 saat sürdü.
Edinilen bilgiye göre, Parti Genel Merkezi'ndeki toplantıda, Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, Türkiye'de eğitim alanında yaşanan sorunlar konusunda sunum yaptı.
Enerji konusunun da görüşüldüğü toplantıda, çevreye zarar vermeyen enerji kaynaklarının önemi ve teşviki vurgulandı.
CHP'li belediyelerin, rüzgar ve güneş enerjisi konusunda yaptığı çalışmalara değerlendirilerek, bu konuda belediyelerin örnek çalışmalara imza atmaları gerektiği belirtildi.
Toplantıda, Genel Başkan Kılıçdaroğlu, terör örgütlerinin temizlenmesine yönelik Afrin'e gerçekleştirilen harekatta, CHP'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) yanında olduğunu yineledi.
Şehit aileleriyle yan yana olunmasının, onların ziyaret edilmesinin önemine işaret eden Kılıçdaroğlu, kurmaylarına ve belediye başkanlarına, şehit ailelerinin bütün ihtiyaçlarının karşılanması talimatı verdi.
Öte yandan partide uygulanmaya başlanan "Nöbetçi MYK üyesi" çalışması kapsamında, bugünkü nöbeti Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca tuttu.
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