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CHP MYK Toplantısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.04.2018 17:07 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, “Türkiye’nin bütün demokrasi güçlerini bir araya getirecek siyasal çözümlere ihtiyacı var.

CHP MYK Toplantısı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, “Türkiye’nin bütün demokrasi güçlerini bir araya getirecek siyasal çözümlere ihtiyacı var. Adı şu veya bu ittifaklar olabilir. Demokrasiyi isteyenlerin bulaşacağı zeminler her alanda konuşuluyor. Parti içinde de konuşuyoruz, partinin dışındaki zeminlerde de konuşuluyor" dedi.
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleşirken CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Tezcan, MYK’nın gündemini düzenlediği basın toplantısıyla paylaştı.
Büyüme rakamlarıyla ilgili konuşan Tezcan, “Önce istatistikleri değiştirdiler hesaplama yöntemlerini değiştirdiler ve hormonlu büyümeyle tanıştırdılar Türkiye’yi. Aslında hiçbirimizin günlük yaşamında iyiye ve olumluya dönük etkileri olmayan ama rakamsal olarak büyüdüğümüzü gösteren rakamları ilan etme konusunda maharetliler. En son 7.4 büyüme denildi bu öyle bir tablo ki insan bu nasıl büyüme diye sormadan edemiyor. 7.4 büyümüşüz dolar 4 liraya, Avro 5 liraya dayandı. İşsizlik yüzde 11, enflasyon yüzde 12, çift haneli işsizlik ve enflasyonla boğuşuyoruz. Türkiye’de bu büyüme tablosu içerisinde 6 milyon işsiz 16 milyon yoksulun olduğu bir Türkiye oluşturdular. Benzin 6 liraya dayandı, mazot 5,5 liraya geldi dayandı. Şoför, çiftçi, emekli, işsiz büyümeden pay alamamış. Türkiye’de yoksulluk büyümeden pay alamamış ama sözde büyüyoruz. Böyle bir tabloyla toplumu aldatmaya devam ediyorlar. Gelin bu büyümeyi bölüştürelim. Bu büyüme Çiftlik Bank düzeni büyümedir” ifadelerini kullandı.
TBMM’de Çiftlik Bank’la ilgili önergenin reddedildiğini söyleyen Tezcan, “Reddettiler. Soruyoruz ortak mısınız? Niye reddediyorsunuz?” diye sordu.

“Yarın seçim olacakmış gibi hazırlıklarımızı yürütüyoruz”
Erken seçim hazırlığı varmış gibi bir havanın olduğunun sorulması üzerine Tezcan, "Biz yarın seçim olacakmış gibi hazırlıklarımızı yürütüyoruz” dedi.

“Bir ittifak görüşmesi ziyareti değildir"
CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz’ın eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı, cezaevinde ziyaret etmesi ve HDP ile ittifaka ilişkin soru üzerine Tezcan, şunları kaydetti:
"Şu anda ilan edilmiş bir ittifak var. Adına cumhur ittifakı dediler aslında cumhuru bölme, kutuplaştırma ittifakıdır. OHAL meyvelerini devşirme, OHAL şartlarından yararlanma ittifakıdır. Buna karşı Türkiye’nin bütün demokrasi güçlerini bir araya getirecek siyasal çözümlere ihtiyacı var. Adı şu veya bu ittifaklar olabilir. Demokrasiyi isteyenlerin bulaşacağı zeminler her alanda konuşuluyor. Parti içinde de konuşuyoruz, partinin dışındaki zeminlerde de konuşuluyor. Önümüzdeki günler de bu noktada çok olumlu, Türk siyasetini bu kısır çekişme alanından kurtaracak çözüme ulaştıracak güneş toplayacağımız günleri açacak bir ufku gösteriyor. Görüş alışverişlerini izleyeceksiniz. Öztürk Yılmaz’ın ziyareti önemli ziyarettir. Genel Başkanımızın bilgisi dahilinde ziyaret etmiştir. Bir ittifak görüşmesi ziyareti değildir. Önemli ve ciddi bir ziyarettir."

CHP MYK Toplantısı

CHP MYK Toplantısı

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