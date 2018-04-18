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CHP MYK Toplantısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.04.2018 17:08 | Son Güncelleme

Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Tezcan: (1) - "Hodri meydan. CHP olarak biz seçime hazırız" - "Şimdi başka bir şeyi de milletin bilmesinde fayda var. Bu hükümet, yönetme özürlüdür. Bu erken seçim çağrısı yönetememenin ikrarıdır"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, erken seçime ilişkin, "Hodri meydan. CHP olarak biz seçime hazırız." dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, parti genel merkezinde toplandı.

Toplantıya ilişkin açıklama yapan Tezcan, Türkiye'nin dünden bu yana sıcak bir gündemle karşı karşıya olduğunu belirtti.

"Dün tek adam koalisyonun sözcüsü Devlet Bahçeli, çıktı erken seçim çağrısı yaptı." diyen Tezcan, şöyle konuştu:

"Tek adam koalisyonunun büyük ortağı AK Parti ve onun Genel Başkanı Erdoğan'ın ne dediğini merak ediyorduk. Bugün toplandılar, görüştüler, danıştılar. Koalisyon sözcüsü '26 Ağustos'ta erken seçim istiyorum' demişti. Koalisyonun büyük ortağı ve onun Genel Başkanı Erdoğan çıktı dedi ki '24 Haziran 2018'de seçim yapacağız.' Öyle bir telaş ve şaşkınlıkla vermişler ki kararı o gün üniversite sınavı var. O sınavın tarihine denk getirmişler. Şimdi muhtemelen sınav tarihiyle oynayacaklar. 1,5 milyon evladımızın hazırlandığı sınav tarihi ile oynayacaklar."

Kendilerinin erken seçim çağrısı ile görüşlerini dün çok net bir şekilde açıkladıklarını bildiren Bülent Tezcan, "Erdoğan ne der, AK Parti ne der, hangi planı yaparlar diye değil, biz dün çok açık bir şekilde çıktık ve söyledik. Hodri meydan. CHP olarak biz seçime hazırız. Yarın seçim olacakmış gibi hazırız." dedi.

Bunu her sorulduğunda dile getirdiklerini anımsatan Tezcan, CHP olarak hiçbir zaman seçimden kaçmadıklarını dün "hodri meydan" dediklerini bugün de aynı şeyi söylediklerini açıkladı.

Tezcan, "Şimdi başka bir şeyi de milletin bilmesinde fayda var. Bu hükümet, yönetme özürlüdür. Bu erken seçim çağrısı yönetememenin ikrarıdır. Türkiye'nin bütün temel meselelerinin sebebi ve sorumlusu tek adam rejimidir." değerlendirmesini yaptı.

(Sürecek)

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Bülent Tezcan CHP MYK

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