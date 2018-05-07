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CHP MYK toplantısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.05.2018 18:28 | Son Güncelleme

Parti genel merkezinde yaklaşık 3 saat süren toplantıda, 24 Haziran seçimlerine ilişkin miting programları, reklam kampanyaları ve parti örgütünün çalışmaları değerlendirildi - MYK'nın ardından Genel Başkan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı İnce ile görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında, 24 Haziran seçimlerine ilişkin miting programları, reklam kampanyaları ve parti örgütünün çalışmaları değerlendirildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleşen toplantı yaklaşık 3 saat sürdü.

Toplantıda, miting takvimi ve seçim stratejisi ile reklam kampanyaları ve parti örgütünün çalışmaları ele alındı.

Partinin seçimde izleyeceği yol haritasına ilişkin görüş alış verişinde bulunulan toplantıda, bazı genel başkan yardımcıları sunum yaptı.

Toplantıda, Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile partisi arasında yapılacak çalışmalarda koordinasyonun sağlanması için CHP Grup Başkanvekili Engin Altay görevlendirildi.

- İnce ile kampanya konuşuldu

Toplantının ardından Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ile bir araya geldi.

Parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 2 saat sürdü. Görüşmede bazı genel başkan yardımcıları da hazır bulundu.

Görüşmede, seçimlerde izlenecek yolun, kampanyaların ve miting takviminin konuşulduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu muharrem ince MYK

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