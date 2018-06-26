CHP MYK toplantısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti içinden yapılan istifa çağrılarına ilişkin, "Partide ne olacağına, ne biteceğine partililer karar verir." dedi. Kılıçdaroğlu, partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından, genel merkezde düzenlediği basın toplantısına, seçim sürecini takip eden gazetecilere teşekkür ederek başladı. "Hangi partiye mensup olursa olsun, oy kullanan bütün vatandaşlarıma, demokrasiye sahip çıktıkları için yürekten teşekkür ediyorum." diyen Kılıçdaroğlu, demokrasi adına görev yapan, kendilerine destek veren gönüllüleri tebrik etti. Olağanüstü hal (OHAL) ortamında, bütün baskılara, şantajlara, tehditlere rağmen görevlerini yapan CHP örgütlerine de teşekkür eden Kılıçdaroğlu, iktidar partisinin, devletin bütün imkanlarını kullandığını, medyanın yüzde 95'ini kontrol ettiğini bildirdi. Bütün bu baskılara rağmen CHP örgütlerinin gönüllülerle önemli görev yaptığını anlatan Kemal Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: "Daha önceki seçimlerde İçişleri Bakanı görevini bırakırdı, valiler tarafsız görev yapsın diye. İçişleri Bakanı koltuğunu korudu mu? Ulaştırma Bakanı görevinden istifa ederdi, hükümetin araçları iktidar lehine kullanılmasın diye. Onlar da kullanıldı. Daha da önemlisi Adalet Bakanı istifa ederdi. Ne için? Adalete, seçimin tarafsızlığına gölge düşmesin diye. Onlar da istifa etmedi. Dolayısıyla CHP örgütlerinin hangi koşullarda bir zoru gerçekleştirdiğini bütün dünyanın, vicdan sahibi herkesin bilmesini isterim. Ne yaptılar? Seçimlerde toplumun üzerindeki ölü toprağını kaldırdılar. Korku ve sindirmeyi kaldırdılar, yüreklice davrandılar. Sonuç şu, iktidar partisine, AK Parti'ye 7 puan kaybettirdiler. Kolay elde edilecek, sıradan bir başarı değildir. OHAL'e, devletin bütün imkanlarına, bütün televizyonlara, gazetelere, baskılara ve şantajlara rağmen 7 puan indirdiler. O nedenle ben bu arkdadaşlarıma teşekkür etmeyip de kime edeceğim? Hepsine yürekten teşekkür ediyorum."

İktidarın, 49,5 olan oyunun 42,5'a düştüğünü ifade eden Kılıçdaroğlu, "Bu, bizim için çok önemli bir sonuçtur. Güçlü ve aydınlık bir Türkiye'nin kapısını araladılar. Güçlü ve aydınlık bir Türkiye beklentisi içinde olanları yüreklendirdiler, 'Biz yapabiliriz' algısını toplumun her kesimine ve bütün dünyaya anlattılar." dedi. - "Seçimin kazananı demokrasidir" Kılıçdaroğlu, seçim sonucuyla iktidar partisinin parlamentodaki çoğunluğunu kaybettiğine değinerek, şunları söyledi: "Dünün tek adamı, güçlü adamı bugünün artık topal ördeğidir, herkes bu gerçeği bilsin. Her istediğini yapamayacak. Parlamentonun itibarını biz koruyacağız. Milletin bize verdiği yetkinin ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz, o yetkiyi nasıl kullanacağımızı da biliyoruz. Bu milletin demokrasiye, birlikte yaşamaya, kavgadan uzak durmaya özlemi var. Bunu sağlayacak olan halkın bize verdiği yetki ve bizim parlamentodaki gücümüz olacaktır. Özetle, duvarın bir kısmını yıktık, aynı azim ve kararlılıkla duvarın geri kalan kısmını da yıkacağız. Bu ülkeye gerçek anlamda demokrasiyi getirmek için mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Bu seçimin tek kaybedeni vardır, AK Parti'dir, 7 puan kaybetmiştir, parlamentoda çoğunluğu kaybetmiştir. Kazananı da demokrasidir, sandığa gidip oy veren, demokrasiyi savunan milyonlardır."

Bu sonucu kolay elde etmediklerini vurgulayan Kılıçdaroğlu, hangi süreçlerden geçtiklerini herkesin bilmesi gerektiğini kaydetti. "Daha seçime girmeden önce iktidar partisinin demokrasiye kumpas kurduğunu fark ettik. Bir siyasal partinin seçime girmesini engellemek için her yolu denediler." diyen Kılıçdaroğlu, o kumpası bozduklarını ifade etti. - "Nutukları boşa çıkardık" Cumhuriyet tarihinde bir ilke imza atarak, rakipleri olan bir siyasal partinin seçime girmesi için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını anımsatan Kılıçdaroğlu, "Bu, bizim demokrasiye aşık olduğumuzu gösterir. Bu, bizim düşünce özgürlüğüne verdiğimiz önemi gösterir. Bu, bizim vatanseverliğimizin tartışmasız olduğunu gösterir. Bu, bizim parlamentoya verdiğimiz itibarın ve güvenin ne olduğunu gösterir." diye konuştu. Kılıçdaroğlu, çok önemli bir şey yaparak Anadolu'yu barıştırdıklarını belirterek, "Asla yan yana gelemezler." diyenlerin nutuklarını boşa çıkartarak Millet İttifakı'nı kurduklarını ifade etti. Toplumun gerginlikten uzak durmasını sağladıklarını, eski kavgaları bir tarafa bırakıp güzel, ortak bir geleceğe bakma hedefini ortaya koyduklarını anlatan Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın Türkiye tarihinin en önemli demokratik kurumlarından biri olacağını vurguladı.

Kılıçdaroğlu, demokrasiden yana tavır alanların farklı siyasal görüşlerde de olsalar bir arada durmalarının ne kadar değerli olduğunu bütün dünyaya anlattıklarını vurguladı. - Güzel sonuçlar elde ettik" Her türlü baskı, şantaj ve tehdide rağmen sandık güvenliğini sağlamayı "namus borcu" olarak gördüklerini belirten Kılıçdaroğlu, gönüllülerin, demokrasiden yana olan bütün partilerin ve CHP örgütlerinin sandıklara sahip çıktığını ifade etti. Her oyun üzerine titreyerek demokrasiye sonuna kadar sahip çıktıklarını vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Şu gerçeğin herkes tarafından bilinmesi lazım, sağlıklı işleyen bir demokraside, devletin liyakat esasına göre yükseldiği bir demokraside sandık güvenliği diye bir şeyden söz edilemez. Çünkü devletin memuru görevini yapar ama iktidar liyakat sistemini sonlandırdığı, özellikle militanları görevlendirdiği için bu konuya ayrı bir önem ve ağırlık verdik ve güzel sonuçlar elde ettik." diye konuştu. Kılıçdaroğlu, orta Anadolu'da artık CHP'nin sesinin daha gür çıkacağına işaret ederek, uzun yıllardır milletvekili çıkaramadıkları 13 ilde milletvekili çıkardıklarını belirtti.

"Artık o iller şu tabloyu çok net görecekler; 'Parlamentoda bizim bir sesimiz var ve bizim sorunlarımızı parlamentoda dile getirecek bir milletvekilimiz var.' Hem sahada, hem parlamentoda görecekler." diyen Kılıçdaroğlu, sahadan vatandaşın sorunlarına nasıl sahip çıkılacağının, parlamentoda bölgenin sorunlarının nasıl dile getirileceğinin çok daha net, açık görüleceğini vurguladı. - "Yüzde 10 seçim barajında önemli bir adım atıldı" Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın 12 Eylül darbe hukukunun getirdiği yüzde 10 seçim barajını yerle bir ettiğini belirterek, "Onlar yüzde 10 seçim barajının arkasına yıllar yılı sığındılar. Darbe hukukunu tahkim ettiler, 'Darbelere karşıyız' diyerek. Önemli bir adım atıldı Millet İttifakı'yla. Darbe hukukunun bu bölümü en azından bu seçimlerde sonlandırıldı. Sonuça kazanan demokrasi oldu." dedi. İktidarın iki partili bir parlamento istediğini ancak bütün renkleri, sesleri, görüşleri parlamentoya taşımayı başardıklarını kaydeden Kemal Kılıçdaroğlu, bunun demokrasiye olan bağlılıklarını gösterdiğini aktardı.

Kılıçdaroğlu, arkadaşlarına "Her milletvekili, il, ilçe başkanı gönül birliği içinde, beraber milletin hukukunu sonuna kadar koruyacağız. Sarayın çıkardığı kararnameler, sonuna kadar irdelenecek, varsa milletin hukukuna zarar getirecek her düzenleme parlamentoda mücadelesi verilecek. Nedede mücadele gerekiyorsa, orada mücadele verilecek. Gazi Meclisimizin itibarın koruyacağız. Bu Meclis, sıradan bir Meclis değildir." talimatını verdiğini ifade etti. Bu Meclisin Kurtuluş Savaşı'nı yönettiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, Meclisin yetkilerinin büyük bir kısmının elinden alındığını kaydetti. Kılıçdaroğlu, "Ana hedefimiz bütün o yetkilerin parlamentoya tekrar iade edilmesidir. Kısa sürede iç tüzük değişikliği geldiğinde Gazi Meclis'in hakkını ve hukukunu yine koruyacağız. Bu konuda dikkatli olacağız." dedi. - "Nesini kutlayacağım" Ekonomide, mutfakta yangın yaşandığını savunan Kılıçdaroğlu, "Önümüzdeki süreç, sıradan bir süreç değil. Tıpkı bu seçimlerin sıradan bir seçim olmadığı gibi. Vatandaşın hakkını korurken onun ekonomisini de koruyacağız. Pek çok bilgiyi kamuoyundan gizleyeceklerdir. CHP'nin görevi bütün bilgileri derleyip toparlamak ve kamuoyuyla paylaşmak olacaktır." ifadesini kullandı.

Açıklamasının ardından Kılıçdaroğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. "Sayın Erdoğan'ı tebrik ettiniz mi, edecek misiniz?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: "Demokrasiye inanmayan bir insan tebrik edilemez. Yasama, yargı ve yürütme organını kendisine bağlayan bir insan tebrik edilemez. Tek adam rejimini savunan tebrik edilemez. Nesini tebrik edeceğim? Bir partinin genel başkanı olarak mahkemelere hakim tayin ediyor, onu mu tebrik edeceğim? Demokrasiyi savunuyorsa, güçler ayrılığı ilkesini getirecekse, bu konuda bir anayasa değişikliği yapacağız diyorsa, ilk ben tebrik edeceğim. Ama hayır tek adam rejimini sonuna kadar sürdüreceğim diyorsa, bir diktatörün nesini tebrik edeceğim ben. Nesini kutlayacağım?" Seçim sonuçlarında bir hile olup olmadığı yönündeki soru üzerine ise Kılıçdaroğlu, bütün sandıkların güvenliğini sağlamak için partililerin yanı sıra bir gönüllü ordusu ile çalıştıklarını belirtti. - "Dış telkinlerle politika oluşturmayız" CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Demokraside hile var, seçimde değil. Eşit şartlarda bir yarış olmadı. Bunu bir mazeret olarak ileri sürmüyorum ama demokraside ortaya koyulan hileli tabloya dikkat çekmek istiyorum." dedi.

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'ın, Muharrem İnce'nin CHP'nin artık doğal lideri haline geldiği yönündeki açıklamalarının hatırlatılması üzerine de Kılıçdaroğlu, "Mahir Bey, kendi partisinde darbe yapıldığı zaman neredeydi acaba? Yüzde 49,5 oy alan bir partinin genel başkanı saraya çekilip 'istifa edeceksin' denilip elinden istifa dilekçesi alındığı zaman Mahir Bey neredeydi? Biz hiçbir zaman dış telkinlerle ya da birilerinin telkini ile kendi politikamızı oluşturmayız." diye konuştu. CHP'lilerin Kuvayımilliye geleneğinden geldiğini ve demokrasiye inandığını vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Sayın Ünal önce dönüp kendi partisine baksın. CHP'nin bütün üyeleri kendi aramızda oturur, konuşuruz, tartışırız da ama biz demokrasiye inanan bir partiyiz. Tek adama teslim olan parti değiliz. Mahir Ünal, kendi partisinin tek adama teslim edildiğini herhalde benden çok daha iyi biliyordur." ifadesini kullandı. Erdoğan'ın bir başarı elde etmediğini belirten Kemal Kılıçdaroğlu, Mevlana'nın "Dikeni sularsanız, adaletsizliği perçinlersiniz." sözünü hatırlattı ve kendilerinin dikeni sulama niyetinde olmadıklarını ifade etti.

- "Koltuk sevdası olanların yeri yok" Muharrem İnce ile CHP'nin oy oranı arasındaki fark hatırlatılarak, "CHP'nin başarısız olduğunu savunarak istifa etmenizi isteyen parti içinden yine bir kesim var. Olağanüstü kurultaya gidilecek mi?" sorusunun yöneltilmesi üzerine Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: "Muharrem Bey'in CHP'den fazla oy almasını öteden beri savunduk zaten. Aksi halde nasıl cumhurbaşkanı adayı olacak? Neden Muharrem Bey 6 oklu rozeti çıkarıp Türk bayraklı rozet taktı. Herhalde daha fazla oy almak için. Dolayısıyla biz Muharrem Bey'in bütün çalışmalarına katkı verdik ve gösterdiği performansı da son derece yerinde ve doğru bulduk. Asla hiçbir eleştiri de yapmadık. Genç, dinamik, enerjik... Çalıştı, mitingler yaptı. Bunların hepsi doğrudur. CHP'den fazla oy alması kadar da doğal bir şey olamaz zaten. Almasaydı o zaman zaten büyük sorun çıkacaktı. Ama kendisinin de ifade ettiği gibi oyun daha fazla olması lazımdı. Beklentinin altında kaldı, kendisinin ifadesi. Dolayısıyla partide ne olup biteceğine partililer karar verir. 9 ay sonra yerel seçimler var, duvarın kalan kısmını orada yıkacağız. Çok daha güçlü bir sonuç elde edeceğiz, göreceksiniz. Bir tarafa yazın. Bütün veriler bunu gösteriyor."