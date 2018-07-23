HABER

CHP MYK toplantısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.07.2018 17:54 | Son Güncelleme

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki toplantıda, tutuklu bulunan İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tahliyesi için atılacak adımların değerlendirildiği belirtildi - Toplantıda, Berberoğlu için ilk olarak TBMM'de bir çalışma yürütülmesi, buradan sonuç alınamaması durumunda ise "ses getirici demokratik eylemlerin yapılması" önerilerinin konuşulduğu kaydedildi

CHP'nin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında, tutuklu bulunan İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tahliyesi için atılacak adımların değerlendirildiği belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde gerçekleşen toplantı yaklaşık 4 saat sürdü.

Genel başkan yardımcılarının söz aldığı toplantıda, Yargıtay 16. Ceza Dairesinin, yeniden milletvekili seçilen Berberoğlu hakkındaki davanın "dokunulmazlık nedeniyle durması" istemini reddetmesi değerlendirildi.

Kararla ilgili Yargıtay 17. Ceza Dairesine yapılan itirazın sonuçlanmasının beklenmesi görüşünün ağırlık kazandığı toplantıda, buradan sonuç alınamaması durumunda ilk olarak TBMM'de bir çalışma yürütülmesi kararlaştırıldı.

Ağırlıklı olarak kulis çalışmalarının yapılacağı Mecliste de bir yol alınamaması durumunda ise "ses getirici demokratik eylemlerin yapılması" yönünde görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda ayrıca, eğitim ve ekonomi alanında yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri de tartışıldı.

PARTNERBunu bulan zengin oluyor! Ne olduğunu biliyor musunuz?Bunu bulan zengin oluyor! Ne olduğunu biliyor musunuz?
Buldan: Leyla Güven haksız bir şekilde cezaevindeBuldan: Leyla Güven haksız bir şekilde cezaevinde
İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray'ın basın toplantısındaki bu anlar tarihe geçer!İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray'ın basın toplantısındaki bu anlar tarihe geçer!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu Merkez Yönetim Kurulu MYK

En Çok Okunan Haberler

Bedelli askerlikte gün sayısı değişti, sosyal medya kullanıcılarından tepki gecikmedi

Bedelli askerlikte gün sayısı değişti, sosyal medya kullanıcılarından tepki gecikmedi

Muazzez Ersoy'un Adnan Oktar'dan aldığı para ortaya çıktı

Muazzez Ersoy'un Adnan Oktar'dan aldığı para ortaya çıktı

Son dakika! Ankara'da korkutan patlama sesi! Sebebi belli oldu

Son dakika! Ankara'da korkutan patlama sesi! Sebebi belli oldu

Uçakta sapık krizi! Mastürbasyon anları böyle görüntülendi!

Uçakta sapık krizi! Mastürbasyon anları böyle görüntülendi!

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SGK'dan açıklama

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SGK'dan açıklama

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan bakan yardımcıları belli oldu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan bakan yardımcıları belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu'ndan bedelli askerlik önerisi

HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu'ndan bedelli askerlik önerisi

İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray'ın basın toplantısındaki bu anlar tarihe geçer!

İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray'ın basın toplantısındaki bu anlar tarihe geçer!

İYİ Parti'den Bahçeli'ye cevap: İşine baksın

İYİ Parti'den Bahçeli'ye cevap: İşine baksın

CHP'de kurultay için toplanan son imza sayısı açıklandı

CHP'de kurultay için toplanan son imza sayısı açıklandı

İYİ Parti'den Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına çok sert tepki: Kendisi sıtma nöbeti geçiriyor

İYİ Parti'den Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına çok sert tepki: Kendisi sıtma nöbeti geçiriyor

Bedelli askerlikte 21 gün teklifine CHP'den tepki! CHP'den gelire göre rakam teklifi

Bedelli askerlikte 21 gün teklifine CHP'den tepki! CHP'den gelire göre rakam teklifi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.