CHP MYK toplantısı

CHP'nin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında, tutuklu bulunan İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tahliyesi için atılacak adımların değerlendirildiği belirtildi.
Edinilen bilgiye göre, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde gerçekleşen toplantı yaklaşık 4 saat sürdü.
Genel başkan yardımcılarının söz aldığı toplantıda, Yargıtay 16. Ceza Dairesinin, yeniden milletvekili seçilen Berberoğlu hakkındaki davanın "dokunulmazlık nedeniyle durması" istemini reddetmesi değerlendirildi.
Kararla ilgili Yargıtay 17. Ceza Dairesine yapılan itirazın sonuçlanmasının beklenmesi görüşünün ağırlık kazandığı toplantıda, buradan sonuç alınamaması durumunda ilk olarak TBMM'de bir çalışma yürütülmesi kararlaştırıldı.
Ağırlıklı olarak kulis çalışmalarının yapılacağı Mecliste de bir yol alınamaması durumunda ise "ses getirici demokratik eylemlerin yapılması" yönünde görüş alışverişinde bulunuldu.
Toplantıda ayrıca, eğitim ve ekonomi alanında yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri de tartışıldı.
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