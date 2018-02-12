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CHP MYK üyeleri belli oldu! İşte Kılıçdaroğlu'nun A Takımı

POLİTİKA HABERLERİ | 12.02.2018 10:11 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni A Takımı belli oldu. Son dakika habere göre, CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi olurken, Basınla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Tuncaz Özkan getirildi. Özkan, 36. Olağan Kurultayında Kemal Kılıçdaroğlu'na rakip olan Muharrem İnce'nin Parti Meclisi listesinde yer almıştı.

CHP'nin Merkez Yönetim Kurulu isimleri belli oldu. Son dakika habere göre, Bülent Tezcan, Haluk Koç, Öztürk Yılmaz, Akif Hamzaçebi, Gamze İlgezdi ve Aykut Erdoğdu gibi isimlerin bulunduğu Kemal Kılıçdaroğlu yeni A takımında, son kurultayda Muharrem İnce'nin PM listesinde bulunan Tuncay Özkan da yer aldı. Parti Örgütünden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Bülent Tezcan, Genel Sekreterliğe ise M. Akif Hamzaçebi getirildi.

Diğer alanlardan sorumlu isimler ise şu şekilde:

Ar-Ge-Bilim Yönetim ve Kültür Platformu-Fethi Açıkel,
Basınla İlişkiler ve Kurumsal İletişim- Tuncay Özkan,
Bilgi ve İletişim Teknolojileri - Onursal Adıgüzel,
Dış İlişkiler - Öztürk Yılmaz,
Doğa hakları - Gülizar Biçer Karaca,
Ekonomi Politikaları-Aykut Erdoğdu,
Eğitim Politikaları - Lale Karabıyık,
Halkla İlişkiler - Gamze Akkuş İlgezdi,
Hukuk Politikaları - Muharrem Erkek,
İdari ve Mali İşler - A. Haluk Koç,
İnsan Hakları - Tekin Bingöl, İşçi Sendikaları -
Meslek Odaları ve Siviltoplum Kuruluşları-Veli Ağbaba,
İşveren Sendikaları ve Odalar - Çetin Osman Budak,
Kamu Diplomasisi - Ünal Çeviköz,
Sosyal Politikalar - Faik Öztrak,
Yerel Yönetim Politikaları - Seyit Torun

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CHP Kemal Kılıçdaroğlu Tuncay Özkan Öztürk Yılmaz Faik Öztrak muharrem erkek gamze ilgezdi Bülent Tezcan MYK

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
sayende yine kaybettik desene yazık hemde çok yazık 8 seçim kaybedip yinede hiç bir sey olmamış gibi davranmak sana yakışır..
Ne yapsanız boş. İYİ Parti nin bile altında kalacağınızı çok kişi görüyor. Muharrem ince iş yapardı ama maalesef koltuk sevdanızdan vazgeçmiyorsunuz. Ak Partiye bir seçim daha kazandırmadan gitmeyeceksiniz. Gerçi hiç bir şartta gitmezsiniz. 8 Seçim kaybettiniz gitmediniz, 18 seçim daha kaybetseniz yine gitmezsiniz.
Şehitler ölmez vatan bölünmez lafından tiksinen bir kadınla, Atatürk'ün askerleriyiz lafından rahatsız olan başka bir kadınla, YPG'ye terörist diyemeyiz diyen diğer bir kadınla, Siha'ların vurduğu teröristleri savunan bir adamla AKP iktidarını yıkmayı nasıl başaracaksınız. Siz bu kafada olduğunuz sürece AKP'nin ekmeğine bal sürmüş olursunuz ancak.
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