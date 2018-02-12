CHP MYK üyeleri belli oldu! İşte Kılıçdaroğlu'nun A Takımı

CHP'nin Merkez Yönetim Kurulu isimleri belli oldu. Son dakika habere göre, Bülent Tezcan, Haluk Koç, Öztürk Yılmaz, Akif Hamzaçebi, Gamze İlgezdi ve Aykut Erdoğdu gibi isimlerin bulunduğu Kemal Kılıçdaroğlu yeni A takımında, son kurultayda Muharrem İnce'nin PM listesinde bulunan Tuncay Özkan da yer aldı. Parti Örgütünden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Bülent Tezcan, Genel Sekreterliğe ise M. Akif Hamzaçebi getirildi.

Diğer alanlardan sorumlu isimler ise şu şekilde:



Ar-Ge-Bilim Yönetim ve Kültür Platformu-Fethi Açıkel,

Basınla İlişkiler ve Kurumsal İletişim- Tuncay Özkan,

Bilgi ve İletişim Teknolojileri - Onursal Adıgüzel,

Dış İlişkiler - Öztürk Yılmaz,

Doğa hakları - Gülizar Biçer Karaca,

Ekonomi Politikaları-Aykut Erdoğdu,

Eğitim Politikaları - Lale Karabıyık,

Halkla İlişkiler - Gamze Akkuş İlgezdi,

Hukuk Politikaları - Muharrem Erkek,

İdari ve Mali İşler - A. Haluk Koç,

İnsan Hakları - Tekin Bingöl, İşçi Sendikaları -

Meslek Odaları ve Siviltoplum Kuruluşları-Veli Ağbaba,

İşveren Sendikaları ve Odalar - Çetin Osman Budak,

Kamu Diplomasisi - Ünal Çeviköz,

Sosyal Politikalar - Faik Öztrak,

Yerel Yönetim Politikaları - Seyit Torun