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CHP MYK, yarın seçim değerlendirmesi için toplanacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.06.2018 18:28 | Son Güncelleme

CHP'nin Merkez Yürütme Kurulu yarın saat 11.00'de seçim değerlendirmesi için toplanacak.

CHP MYK, yarın seçim değerlendirmesi için toplanacak

24 Haziran seçimlerinin ardından CHP'nin Merkez Yürütme Kurulu olağanüstü toplanma kararı aldı.

Ayrıntılar geliyor...

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CHP CHP'nin Merkez Yürütme Kurulu 24 haziran

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
istifa et kılıçdaroğlu istifaaaaaaaa
hadi hayırlısı istifa kararını bekliyoruz sayın kılıçdaroğlu...
Hazir toplamisken istifanida verde parti nefes alsin artik
HADİ BİSMİLLAH BİRSEYLER OLSUN İNCE FENA DEĞİL İLK SEÇİMDE PARTİ %30 ZU GEÇER KUCAKLMALI SAĞ SOL
biz aziz yıldırım dan kurtulduk darısı sizin başınıza diyecem ama kalması memeket için daha iyi (;
Kılıçdaroğlu ndan ne istiyonuz olum siz sectiniz bu adami hemde kaybettigi onca secimi bildiginiz halde sectiniz Kemal istifa etmemeli bu durum ve sonuçları yıllardır yaşadıkları halde israrla Kemali secen beyinsizler topluca istifa etsin Diren Kemal))))
Kilictaroğlu artık ne olur git git ki iş yapacaklar başa gelsin seninle olmuyor.
Kendilerini aklayacaklar..suçlu ya millet..yada ince..yada kedi..
git kılıçdaroğlu git...
Chp'nin başında Kılıçtaroğlu olduğu sürece kaybetmeye mahkumdur.Erdemli ol biraz ve istifa et git artık
Bir aylığına da olsa Bize moral verdigin için teşekkürler İnce
aynı hatayı ecevit yaptı nato ecevitteki potansiyeli gördü pkk lıları partiye soktu bi kaç sene sonra ecevit buharlaştı aynısını chp yaşayacak kasetle pkk ile aynı çizgiye gelmenin bedelini ödeyecek sandıkta
şaşırdık mı
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