CHP MYK'nın olağanüstü toplantısı

"PM'miz bittikten sonra Süleyman Soylu'nun açıklamalarıyla ilgili MYK'mız olağanüstü toplandı. Bu sıradan geçiştirilecek bir söz olmanın ötesindedir. Türkiye'nin geleceği ile ilgili ciddi bir meseledir. Bu nedenle MYK'mız olağanüstü toplandı ve bir karar aldı. MYK'mız bütün Türkiye'de, il örgütlerimizin tam kadro olarak milletvekillerimizle beraber şehitlerin huzurunda olacağını kamuoyuna bildirme kararı aldı"

"Gerçekten çok ciddi bir olayla karşı karşıyayız." diyen Tezcan, şunları söyledi:

Konuyla ilgili MYK tarafından bir bildiri hazırlandığını belirten Tezcan, daha sonra bildiriyi okudu.

Tezcan, şöyle konuştu:

"İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Valilere, 'CHP il başkanlarını bundan sonra şehit cenazelerinde protokole almayın talimatı verdim' sözleriyle toplumsal çatışma ve kaos çağrısı yapmıştır. Bu sorumsuz ve hadsiz tutum açıkça ateşle oynamaktır. Şehitlerimiz arasında ayrım yapan anlayış, şimdi de şehit cenazeleri üzerinden milleti bölmek peşindedir. Şehitlerimiz siyasi partilerin değil milletimizin evlatlarıdır. AK Parti Genel Başkanı Erdoğan bu açıklamanın neresindedir? Eğer bu açıklamayı reddedip derhal İçişleri Bakanı hakkında gereğini yapmazlarsa, bilinmelidir ki bu münferit birinin densiz bir açıklaması olmaktan çıkar, derin mahfillerde hazırlanmış soysuz bir kaos planı olduğunu gösterir.

Daha yeni tamamlanan seçimlerin toplumda gerilimleri yok edip sükunet ve huzuru tesis etmesi beklenirken, toplumu terörize eden bu açıklama eğer densiz bir çıkış değilse, o zaman yeni dönemin çatışma ve kaos üzerinden kurgulandığının delilidir."