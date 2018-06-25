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CHP MYK'sı yarın toplanıyor 

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.06.2018 19:39 | Son Güncelleme

CHP basın biriminden yapılan açıklamaya göre, CHP MYK'sı yarın saat 11.00'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında CHP Genel Merkezi'nde toplanacak.   

ANKARA (DHA) -CHP basın biriminden yapılan açıklamaya göre, CHP MYK'sı yarın saat 11.00'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında CHP Genel Merkezi'nde toplanacak.

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