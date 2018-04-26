CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem İstifa etti

Cumhuriyet Halk Partisi Niğde İl Başkanı Erhan Adem, görevinden istifa etti.

24 Haziran Genel seçimlerinde Milletvekili Aday adayı olmak için istifa eden Adem, CHP Genel Merkezine istifasını sundu.

İstifa eden Adem’in yerine Gülsüm Tunçkanat’ın vekalet edeceği, Cuma günü ise yönetim içerisinden yeni başkanın seçileceği öğrenildi.

