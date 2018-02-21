CHP Niğde Milletvekili Gürer:

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Geçmişte TEKEL'de, SEKA'da, Sümerbank'ta ne yapıldıysa şeker fabrikalarında da o yapılacak. 2019 seçimleri dikkate alınarak 5 yıl süreyle işletilme zorunluluğu getirilmiş gibi görülen işletmeler, kuruluş yapıları nedeniyle modernize edilmedikleri için 5 yılın sonunda büyük ölçüde özelleştirilmeseler dahi devre dışı kalacak." dedi. Gürer, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, 14 şeker fabrikasının özelleştirilme kapsamına alınmasını eleştirerek, sağlık açısından zararlı olduğu belirtilen nişasta bazlı şekerin pazardaki payının her geçen gün arttığını söyledi. Nişasta bazlı şeker üreticilerin gücünün şeker fabrikalarının giderek yok olmasının önünü açtığını savunan Gürer, "Geçmişte TEKEL'de, SEKA'da, Sümerbank'ta ne yapıldıysa şeker fabrikalarında da o yapılacak. 2019 seçimleri dikkate alınarak, 5 yıl süreyle işletilme zorunluluğu getirilmiş gibi görülen işletmeler, kuruluş yapıları nedeniyle modernize edilmedikleri için 5 yılın sonunda büyük ölçüde özelleştirilmeseler dahi devre dışı kalacak ve piyasa nişasta bazlı şeker üreticilerine teslim edilecek." diye konuştu.

Şeker fabrikaların modernize edilerek kotaların kaldırılması ve bu sayede çiftçilerin korunması gerektiğini dile getiren Gürer, 14 şeker fabrikasının özelleştirilmesinin 5 yıl içerisinde kapatılması anlamı taşıdığını ileri sürdü. Gıda üretimde yeterli denetim yapılmadığını iddia eden Gürer, hileli üretim yapanların kamuoyuna duyurulması gerektiğini söyledi. Elindeki peynirleri basın mensuplarına gösteren Gürer, merdiven altı üretim ve denetimsizlik nedeniyle piyasada içerisinde süt bulunmayan ve aslında peynir olmayan ürünlerin bulunduğunu dile getirdi. Normalde, 450 ton çiğ süt kullanılarak yaklaşık 45 ton peynir elde edildiğini aktaran Gürer, bunun yerine bazı üreticilerin 20 ton bitkisel margarin, kemik unu, nişasta, piyasadan toplanmış iade peynirler ile diğer kuru maddeleri karıştırarak peynir yaptığını söyledi. Bu durumun süt üreticilerini olumsuz etkilediğini ve süt krizinin yaşanabileceğini öne süren Gürer, "Vatandaş raftan bunu peynir diye alıyor. Oysa peynir değil, margarin. İçinde katkı maddesi var. Bunlarla sütsüz peynir yapılıyor." ifadelerini kullandı.