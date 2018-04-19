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CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Anketten çıkan isim belli oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.04.2018 13:06 | Son Güncelleme

Seçimlerin erkene alınmasının ardından CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı merak ediliyor. CHP'nin bu konudaki anketinden çıkan isim belli oldu.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Anketten çıkan isim belli oldu

CHP, 24 Haziran'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçiminde izleyeceği yöntemi, Parti Meclisi (PM) toplantısı ile belirleyecek. Uzun süredir erken seçim beklentisinde olan CHP'de, seçim için 24 Haziran tarihinin açıklanması ile hareketlilik yaşanıyor.

Şu ana kadar cumhurbaşkanı adayını açıklamayan CHP'de, milletvekili adaylarının belirlenmesinde uygulanan yüzde 85 ön seçim şartının uygulanması ise zor görünüyor.

Zaman darlığı nedeniyle hızlı hareket etmesi gereken partinin izleyeceği yöntem de PM ile belirlenecek. PM'nin gelecek hafta salı günü Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılacak MYK'nin ardından toplanabileceği belirtiliyor. Parti kulislerine yansıyan bilgilere göre, MYK'de alınacak karar ve PM onayıyla milletvekili adayları merkez yoklaması yöntemiyle belirlenecek.

ÖNE ÇIKAN İSİM KEMAL KILIÇDAROĞLU

CHP'de cumhurbaşkanı adaylığı için de kamuoyu yoklamaları ve anketler yaptırılıyor. Bu anketlerde ise ağırlıklı olarak Kemal Kılıçdaroğlu isminin öne çıktığı öğrenildi. Parti yönetiminin de başka bir isim yerine Kılıçdaroğlu'nun adaylığından yana olduğu biliniyor.

Nitekim bu görüşünü defalarca dile getiren CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, bugün de bir televizyon programında bu soruya, "Bana göre CHP içinde en büyük aday Kemal Kılıçdaroğlu'dur." yanıtını verdi. Yine parti kulislerine yansıyan bilgilere göre, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı en geç 15 gün içinde netleşecek ve açıklanacak. Öte yandan, CHP'nin seçim beyannamesinin hazırlanması için de hazırlıklara başlandığı öğrenildi.

AA

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
cesaretin varsa kendin ol bay Kemal yüreğin yetiyorsa çık hodri meydan de ama o yürek yok sizde...
CHP nin Cumhurbaşkanı aday tabiiki Sayın Kemal KILIÇDAROĞLU olmalıdır.
cumhur olursa CHP bu adamdan kurtulur akp seçmenide oy verir bence 5 yıl daha görecek bidaha görmeyecek karlı yatırın olur
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