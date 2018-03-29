HABER

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Özgür Özel tarif etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.03.2018 19:13 | Son Güncelleme

Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'nin adayının hangi özelliklere sahip olacağıyla ilgili olarak 'Bizim adayımız partiden hiç fire vermediği gibi ilk turda beklenenin çok üzerinde bir başarı sağlayarak, esas başarısı da seçime katılım oranını Cumhuriyet tarihinin en yüksek noktasına çıkaracak bir adayımız olmalıdır' dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Özgür Özel tarif etti

CHP' Grup Başkanvekili Özel, partisinin Beşiktaş İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen 'CHP'nin Dünü, Bugünü, Yarını' konulu panelde konuştu. 16 Nisan referandumundan bahseden Özel, "16 Nisan'da referandumda mühürsüz oylarla bir anayasa değişikliği kıl payı oylarla gerçekleştirildi" dedi.

Özgür Özel, "Önümüzde yapılacak seçimler bir genel seçim değil. O seçimler referandumun ikinci raundudur. İkmale kalmış, bütünlemeye kalmış 'tek adamlık hevesi'nin bir kez daha sorulacağıdır. 'Son çıkış' dediğimiz köprüden mucize eseri hep beraber yarattığımız, önümüzde duran son bir çıkışın daha olduğunu görüp ona göre davranmak durumundayız. Partilerin kendi tabanlarını ikna edecek, motive edecek, kendi tabanlarının hiç itiraz etmeyeceği adaylarıyla girmeleri gerektiğine inanıyoruz" diye konuştu.

"İLK SEÇİMLERDE BUNUN BİR REFERANDUM HAVASINDA OLMASI GEREKTİĞİ, SON DERECE AÇIKTIR"

Seçimlere yönelik seçmen katılımı oranları üzerine konuşan Özel, "Bütün diktatörler seçimlerde katılım oranlarının düşüklüğünden beslenir. O anlı şanlı diktatörler, yüzde 30, yüzde 40-41 katılım oranlarıyla seçime gidiyorlar, yüzde 80'lerle seçiliyorlar. O yüzden sandığa küsmemek, sandığa küsülecek atmosferi yaratmamak, umutsuzluğu körüklememek, bir umutsuzluk varsa ortadan kaldırmak için mücadele etmek yapılabilecek en önemli katkıdır. Yapılacak ilk seçimlerde bunun bir referandum havasında olması gerektiği, son derece açıktır" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNE İNANAN HERKESLE BİRLİKTE OLMAMIZ LAZIM"

CHP Grup Başkanvekili Özel, "Gökkuşağı, bütün renklerin yan yana durduğu, birbirinin içine ve işine karışmadığı ama bir disiplin ve ahenk içinde birlikte durabildikleri manzara... Önümüzdeki seçimi bir referanduma dönüştürmenin formülü budur. Demokrasiyi savunan, barışı savunan bir gökkuşağı inşasına ihtiyaç var. Bizim için iyi haber şu, bir ittifak tabanda var. Tavanda olup olmayacağına bakacağız. Ama kategori olarak hiçbir şeyi reddetmiyoruz. Bizim önümüze dayatılan riskleri, yapılan sistem mühendisliğini kurulan tuzakları ve oradan kimlerin nasıl nemalanmak istediğini biliyoruz. O yüzden böyle birbirinin işine ve içine karışmayan, yan yana durabilen, aynı hedefe yönelmiş, barış, kardeşlik, demokrasi... Savaş meydanlarında kurulmuş parti diyoruz. Yaptığı iş saraydaki yetkileri halka vermesi ve onun tecelligahı olarak da bir büyük Millet Meclisi olmuş. Şimdi o meclisteki yetkilerin saraya devri tartışması var. Buna karşı çıkan herkesle, Türkiye'nin geleceğine inanan herkesle birlikte olmamız lazım" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ADAYLARINI TARİF ETTİ

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'nin adayının kim ve hangi özellikleri olacağıyla ilgili konuşması sırasında bir izleyicinin, "Bir Ekmeleddin İhsanoğlu olayı yaşanacak mı?" şeklindeki sorusu üzerine Özgür Özel, şunları söyledi:

"Ekmeleddin İhsanoğlu olayı özel bir konjonktürde yaşanmış, Milliyetçi Hareket Partisi'nin demokrasiye kurduğu tuzak, kasis ve o günün şartları... Doğru olsa sonuç bu olmazdı. Demek ki Ekmeleddin İhsanoğlu gibi bir adayımız olmayacak. Bizim adayımız partiden hiç fire vermediği gibi ilk turda beklenenin çok üzerinde bir başarı sağlayarak, esas başarısı da seçime katılım oranını Cumhuriyet tarihinin en yüksek noktasına çıkaracak bir adayımız olmalıdır. Bu iş sadece adayla da bitmez. Seçim güvenliği son derece önemlidir."

Beşiktaş Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlenen panele Özgür Özel'in yanı sıra eski CHP Genel Başkanı ve gazeteci yazar Altan Öymen, Parti Meclisi Üyesi Yunus Emre de konuşmacı olarak katıldı.

Kılıçdaroğlu'na büyük şok! Erdoğan dava açtıKılıçdaroğlu'na büyük şok! Erdoğan dava açtı
Ankara'yı hareketlendiren ittifak iddiasıAnkara'yı hareketlendiren ittifak iddiası
Canlı yayında Ankara'yı karıştıracak sözler!Canlı yayında Ankara'yı karıştıracak sözler!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP FETO fugitives chpnin cumhurbaşkanı adayı Cumhurbaşkanı adayı seçim

En Çok Okunan Haberler

Son anket yayınlandı! Yerel seçimde İstanbul, Ankara ve İzmir'i hangi parti kazanır?

Son anket yayınlandı! Yerel seçimde İstanbul, Ankara ve İzmir'i hangi parti kazanır?

MİT operasyon düzenledi! Örgüt mensupları Türkiye'ye getirildi

MİT operasyon düzenledi! Örgüt mensupları Türkiye'ye getirildi

Diyarbakır'da güvenlik güçlerini taşıyan araca saldırı!

Diyarbakır'da güvenlik güçlerini taşıyan araca saldırı!

Çiftlik Bank sahibi Mehmet Aydın'ın yurt dışına kaçış anı ortaya çıktı

Çiftlik Bank sahibi Mehmet Aydın'ın yurt dışına kaçış anı ortaya çıktı

Karısını evde başka bir erkekle yakaladı! İşte dehşet olaya istenen ceza

Karısını evde başka bir erkekle yakaladı! İşte dehşet olaya istenen ceza

Can Bonomo'ya ölen annesinin hesabından mesaj geldi: Oğlum borcumu öde!

Can Bonomo'ya ölen annesinin hesabından mesaj geldi: Oğlum borcumu öde!

İlginizi Çekebilir

Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı

Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı

AK Parti'de müthiş iddia: Fatih Erbakan ittifaka mı dahil ediliyor?

AK Parti'de müthiş iddia: Fatih Erbakan ittifaka mı dahil ediliyor?

Erdoğan rest çekti: İstifasını versin, gitsin!

Erdoğan rest çekti: İstifasını versin, gitsin!

Mahmut Tanal adaylığını açıkladı!

Mahmut Tanal adaylığını açıkladı!

Son dakika! Erdoğan: Sırada İdlib ve Menbiç var

Son dakika! Erdoğan: Sırada İdlib ve Menbiç var

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Oylariniz ya çalınıyor yada nehire gole dökülüyor geçen seçimde 2 milyon oy imzasız akp ye gitti göz göre göre bence boykot edin chp hep iyi parti ve diğer parti ler seçime boykot edin akp tek kalsın
Diğer Haberler
Başbakan Yıldırım'dan flaş ittifak açıklaması

Başbakan Yıldırım'dan flaş ittifak açıklaması

Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı

Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı

CHP ittifak yapacak mı? Yeni açıklama geldi

CHP ittifak yapacak mı? Yeni açıklama geldi

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Haziran ayı sonunda büyük kongremizi yapacağız

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Haziran ayı sonunda büyük kongremizi yapacağız

Meral Akşener'den flaş 'Gezi' çıkışı: Sakın sizi FETÖ aldatmış olmasın

Meral Akşener'den flaş 'Gezi' çıkışı: Sakın sizi FETÖ aldatmış olmasın

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İstifa etsin' demişti! Nedeni ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İstifa etsin' demişti! Nedeni ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.