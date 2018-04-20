CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener mi? Kılıçdaroğlu'nundan flaş sözler

Türkiye 24 Haziran'da sandık başına gidiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MHP lideri Bahçeli'nin çağrısının ardından aldığı seçim kararı bir anda ülke gündemini altüst etti.

Muhalefetten 'biz hazırız' mesajı gelsede, açıklanan seçim tarihinin çok erken olduğu ve partilerin tam olarak hazırlanamayacağı iddia ediliyor. Nitekim ana muhalefet partisi CHP'nin cumhurbaşkanı adayı henüz açıklanmadı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun partisinin cumhurbaşkanı adayı olarak gösterileceği yüksek konuşulurken, gazeteci Fatih Altaylı bugünkü "CHP’nin ‘İyi’si Akşener mi?" başlıklı yazısında flaş bir iddia ortaya attı.

Kılıçdaroğlu'nun kullandığı cümlelere dikkat çeken Fatih Altyalı, "Kemal Bey’in kullandığı cümleler bana göre hayli ilginçti. Kemal Bey seçimle ilgili sorulara kaçamak yanıtlar verirken şöyle bir cümle kurdu:

'Haziran güzel bir aydır. ‘İyi’lerin kazandığı, kötülerin kaybettiği bir aydır.'

Ben bu cümleyi çok manidar buldum." ifadelerini kullandı.

"İyi’lerin kazandığı” derken ister istemez bir İYİ Parti çağrışımı oluştu" diyen Altaylı, CHP'nin bir önceki seçimlerde cumhurbaşkanı adayı için MHP'ye Akşener ismini önerdiğini hatırlattı.