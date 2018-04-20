CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener mi? Kılıçdaroğlu'nundan flaş sözler

Türkiye 24 Haziran'da sandık başına gidiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MHP lideri Bahçeli'nin çağrısının ardından aldığı seçim kararı bir anda ülke gündemini altüst etti.
Muhalefetten 'biz hazırız' mesajı gelsede, açıklanan seçim tarihinin çok erken olduğu ve partilerin tam olarak hazırlanamayacağı iddia ediliyor. Nitekim ana muhalefet partisi CHP'nin cumhurbaşkanı adayı henüz açıklanmadı.
CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun partisinin cumhurbaşkanı adayı olarak gösterileceği yüksek konuşulurken, gazeteci Fatih Altaylı bugünkü "CHP’nin ‘İyi’si Akşener mi?" başlıklı yazısında flaş bir iddia ortaya attı.
Kılıçdaroğlu'nun kullandığı cümlelere dikkat çeken Fatih Altyalı, "Kemal Bey’in kullandığı cümleler bana göre hayli ilginçti. Kemal Bey seçimle ilgili sorulara kaçamak yanıtlar verirken şöyle bir cümle kurdu:
'Haziran güzel bir aydır. ‘İyi’lerin kazandığı, kötülerin kaybettiği bir aydır.'
Ben bu cümleyi çok manidar buldum." ifadelerini kullandı.
"İyi’lerin kazandığı” derken ister istemez bir İYİ Parti çağrışımı oluştu" diyen Altaylı, CHP'nin bir önceki seçimlerde cumhurbaşkanı adayı için MHP'ye Akşener ismini önerdiğini hatırlattı.
ABD'den çok konuşulacak erken seçim açıklaması
24 Haziran erken seçim tarihinde dikkat çeken detay
Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? 24 Haziran erken seçimleri beklentileri yükseltti
Selahattin Demirtaş'tan erken seçim açıklaması
Yer: Adana! Silahı verdi, 'yaparsam öldür' dedi, öldü
Ibiza Adası'nda şok görüntüler! Kalabalığa aldırmadan ilişkiye girdiler
Porno yıldızları bedava Bitcoin dağıttı!
Tekirdağ'da vahşet! Kocasını döve döve öldürdü!
AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam'dan erken seçim açıklaması: Bizi de şaşırttı
Kız kardeşini avutmaya gitti, çırılçıplak poz verdi!
WhatsApp'a özel bir yenilik eklendi
Okuyucu Yorumları 0 yorum