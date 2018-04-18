CHP'nin erken seçim üzerine ittifak planı hazır

GÖZLER MUHALEFETTE Bahçeli’nin erken seçim çıkışı, gözleri henüz aralarındaki ittifak ya da işbirliğini somut hale getiremeyen muhalefete çevirdi. Bir yıl önce 16 Nisan referandumunda hayır blokunu oluşturan partilerin ne yapacakları dünden itabaren siyasetin en merak edilen konusu haline geldi. Muhalefetin en çok seçmene sahip partisi konumuyla partiler arasında da mutabakat için kilit rol taşıyan CHP’de, cumhurbaşkanı seçimine ilişkin strateji büyük oranda netleşti.

CHP, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin erken seçim çıkışını, muhalefete önereceği strateji açısından hazırlıklı karşıladı. Cumhuriyet gazetesinden Erdem Gül'ün haberine göre, CHP, planını cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalacağı öngörüsüyle yaptı. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la birlikte ikinci tura kalan aday etrafında hayır partilerinin birleşmesiyle, seçimin kazanılmasını hesaplıyor. Parlamento seçimlerinde ise birden çok formül bulunuyor.

YÜZDE 50+1 YOK



CHP stratejisini, cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda hiçbir adayın yüzde 50+1’i geçemeyeceği, seçimin ikinci tura kalacağı tespitiyle yaptı. Bu nedenle ilk turda her parti kendi adayını çıkaracak. CHP, İYİ Parti, HDP, SP’nin cumhurbaşkanı adayları çıkacak. CHP, kendi adayını belirlerken, toplumun farklı kesimlerinden de oy alabilecek profile sahip olan, bu niteliğiyle ikinci tura kalma şansı olan isim tercihi yapacak. Kampanya sürecinde ilkeler ittifakı çerçevesinde demokrasi, adalet, kuvvetler ayrılığı, parlamenter sisteme dönüş tezleri savunulacak.

KİM İLK 2'YE KALIRSA ADAY O



İlk turda yarışan adaylardan ilk 2’ye kim kalırsa muhalefetin ortak adayı o isim olacak. 15 gün sonra yapılacak ikinci turda muhalefeti oluşturan partilerin tamamı Erdoğan’a karşı o ismi cumhurbaşkanı adayı olarak destekleyecek.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCILARI



İlk turda ilk 2’ye kalan ismin cumhurbaşkanı adayı olarak desteklenmesiyle birlikte, ilk turda aday olan diğer partilerin cumhurbaşkanı adayları, cumhurbaşkanı yardımcılığına aday olarak ilan edilecek. İlk turda kaybeden adayların istememesi durumunda yine her partiden birer isim cumhurbaşkanı yardımcılığına aday olacak.