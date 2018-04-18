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CHP'nin erken seçim üzerine ittifak planı hazır

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.04.2018 06:57 | Son Güncelleme

Devlet Bahçeli'nin erken seçim çıkışı CHP'yi de harekete geçirdi. CHP'de planlar cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması üzerine kurulu. İkinci tura kalacak aday ise, muhalefet partilerinin diğer adaylarını başkan yardımcısı olarak ilan edecek.

CHP, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin erken seçim çıkışını, muhalefete önereceği strateji açısından hazırlıklı karşıladı. Cumhuriyet gazetesinden Erdem Gül'ün haberine göre, CHP, planını cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalacağı öngörüsüyle yaptı. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la birlikte ikinci tura kalan aday etrafında hayır partilerinin birleşmesiyle, seçimin kazanılmasını hesaplıyor. Parlamento seçimlerinde ise birden çok formül bulunuyor.

GÖZLER MUHALEFETTE

Bahçeli’nin erken seçim çıkışı, gözleri henüz aralarındaki ittifak ya da işbirliğini somut hale getiremeyen muhalefete çevirdi. Bir yıl önce 16 Nisan referandumunda hayır blokunu oluşturan partilerin ne yapacakları dünden itabaren siyasetin en merak edilen konusu haline geldi. Muhalefetin en çok seçmene sahip partisi konumuyla partiler arasında da mutabakat için kilit rol taşıyan CHP’de, cumhurbaşkanı seçimine ilişkin strateji büyük oranda netleşti.

"DEMOKRASİ BLOĞU"

CHP’nin erken seçim kararı alınması halinde muhalefet partilerine “Demokrasi bloğu” adıyla önereceği strateji şöyle:

YÜZDE 50+1 YOK

CHP stratejisini, cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda hiçbir adayın yüzde 50+1’i geçemeyeceği, seçimin ikinci tura kalacağı tespitiyle yaptı. Bu nedenle ilk turda her parti kendi adayını çıkaracak. CHP, İYİ Parti, HDP, SP’nin cumhurbaşkanı adayları çıkacak. CHP, kendi adayını belirlerken, toplumun farklı kesimlerinden de oy alabilecek profile sahip olan, bu niteliğiyle ikinci tura kalma şansı olan isim tercihi yapacak. Kampanya sürecinde ilkeler ittifakı çerçevesinde demokrasi, adalet, kuvvetler ayrılığı, parlamenter sisteme dönüş tezleri savunulacak.

KİM İLK 2'YE KALIRSA ADAY O

İlk turda yarışan adaylardan ilk 2’ye kim kalırsa muhalefetin ortak adayı o isim olacak. 15 gün sonra yapılacak ikinci turda muhalefeti oluşturan partilerin tamamı Erdoğan’a karşı o ismi cumhurbaşkanı adayı olarak destekleyecek.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCILARI

İlk turda ilk 2’ye kalan ismin cumhurbaşkanı adayı olarak desteklenmesiyle birlikte, ilk turda aday olan diğer partilerin cumhurbaşkanı adayları, cumhurbaşkanı yardımcılığına aday olarak ilan edilecek. İlk turda kaybeden adayların istememesi durumunda yine her partiden birer isim cumhurbaşkanı yardımcılığına aday olacak.

HALKA ÖNCEDEN AÇIKLANABİLİR

Tüm bu formüller, partiler arasında seçimden önce yapılacak centilmenlik anlaşmasıyla gerçekleştirilecek. Partilerin ikinci tura kalan adayı destekleyecekleri ve cumhurbaşkanı yardımcılarının kim olacağının, daha seçim süreci başlarken halka duyurulması seçeneği de gündemde.

PARLAMENTO SEÇİMİNDE SEÇENEKLER ÇOK

CHP, cumhurbaşkanı seçimiyle aynı zarfa konulacak parlamento seçimlerindeki ittifaklar için, diğer partilerin tercihlerine saygılı olacak. CHP, İYi Parti-SP-DP arasındaki ittifaka olumlu bakıyor. Muhalefeti oluşturan partiler arasındaki her türlü ittifakı doğal karşılıyor. Halen CHP, parlamento seçimine tek başına girmeyi planlıyor. Ancak İYi Parti’ye güçlükler çıkarılması ya da partiler arasında anlaşmazlıklar olması durumunda kendisinin de içinde olduğu bir ittifaktan kaçınmayacak. Çünkü CHP’ye göre muhalefet partilerinin tümünün Meclis’te olması gerekiyor. Baraj sorunu olan bazı küçük partilerin CHP listesinden Meclis’e taşınması da bir seçenek olarak konuşuluyor. Kolay bir seçenek olmamasına karşın İYi Parti, HDP ve SP ile birlikte 4’lü ittifakın zorunlu görülmesi durumunda bunu da dışlamayacak.

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Kemal Kılıçdaroğlu CHP erken seçim

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