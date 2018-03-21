CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdüllatif Şener mi?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu önceki gün eski AK Partili Abdüllatif Şener’le CHP Genel Merkezi’nde görüştü.

Kılıçdaroğlu ile Şener’in görüşmesinin ayrıntılarını Hürriyet gazetesi yazarı Yalçın Bayer yazdı. Bayer köşesinde görüşmeyle ilgili “Bilgi sızdırılmamak istenen görüşmede Şener’in, Kılıçdaroğlu’na İstanbul yerel seçimiyle ilgili bir proje sunduğu ve bazı önerilerde bulunduğu öğrenildi. Sürpriz görüşmede Şener’in Sivaslı olması nedeniyle adaylığına Kılıçdaroğlu’nun sıcak baktığı öne sürülüyor” dedi.

“GURUR DUYARIM”

Yalçın Bayer yazısını şöyle sürdürdü:

“Şener, bundan bir süre önce bir söyleşide ‘CHP’den teklifi gelse tavrınız ne olur?’ sorusuna, ‘Olabilir, düşünürüm’ yanıtını vermişti.

İstanbul’da 1 milyon Sivaslı bulunuyor. Bir başka Sivaslı İlhan Kesici’nin de CHP’den Cumhurbaşkanlığı adaylığının söz konusu olabileceği CHP kulislerinde sıkça konuşuluyor. Kesici’nin, Şener’in İBB’ye aday gösterilmesi ile ilgili bir soruya, ‘Bir Sivaslı olarak gösterilmesini isterim ve gurur duyarım’ karşılığını vermişti.

Kılıçdaroğlu-Şener görüşmesi haberini ortaya atan gazetedogan.com’un bir başka haberinde ise Mesut Yılmaz döneminin bakanlarından ve VP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Okuyan’ın ‘Temiz Seçim Platformu’ üyeleriyle birlikte Kılıçdaroğlu ile görüştüklerini belirtiliyor.”