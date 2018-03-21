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CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdüllatif Şener mi?

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.03.2018 12:13 | Son Güncelleme

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde eski AK Partili Abdüllatif Şener'le görüştü. Görüşmede İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin konuşulduğu ileri sürüldü.

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdüllatif Şener mi?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu önceki gün eski AK Partili Abdüllatif Şener’le CHP Genel Merkezi’nde görüştü.

Kılıçdaroğlu ile Şener’in görüşmesinin ayrıntılarını Hürriyet gazetesi yazarı Yalçın Bayer yazdı. Bayer köşesinde görüşmeyle ilgili “Bilgi sızdırılmamak istenen görüşmede Şener’in, Kılıçdaroğlu’na İstanbul yerel seçimiyle ilgili bir proje sunduğu ve bazı önerilerde bulunduğu öğrenildi. Sürpriz görüşmede Şener’in Sivaslı olması nedeniyle adaylığına Kılıçdaroğlu’nun sıcak baktığı öne sürülüyor” dedi.

“GURUR DUYARIM”

Yalçın Bayer yazısını şöyle sürdürdü:

“Şener, bundan bir süre önce bir söyleşide ‘CHP’den teklifi gelse tavrınız ne olur?’ sorusuna, ‘Olabilir, düşünürüm’ yanıtını vermişti.

İstanbul’da 1 milyon Sivaslı bulunuyor. Bir başka Sivaslı İlhan Kesici’nin de CHP’den Cumhurbaşkanlığı adaylığının söz konusu olabileceği CHP kulislerinde sıkça konuşuluyor. Kesici’nin, Şener’in İBB’ye aday gösterilmesi ile ilgili bir soruya, ‘Bir Sivaslı olarak gösterilmesini isterim ve gurur duyarım’ karşılığını vermişti.

Kılıçdaroğlu-Şener görüşmesi haberini ortaya atan gazetedogan.com’un bir başka haberinde ise Mesut Yılmaz döneminin bakanlarından ve VP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Okuyan’ın ‘Temiz Seçim Platformu’ üyeleriyle birlikte Kılıçdaroğlu ile görüştüklerini belirtiliyor.”

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Anahtar Kelimeler:
abdüllatif şener CHP İstanbul Büyükşehir Belediye belediye başkan adayı Kemal Kılıçdaroğlu

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
seçimi kazandıktan sonra partiyi ve davayı satmayacak sa kiminle olursa olsun girilsin. yeterki akp nin sonu gelsin. hepimixe gına geldi. 2. sınıf vatandaş muamelesi görülmekten.
cokta güzel olur yakışır dürüs kişilik
çok isabetli olur ankara bence çok daha uygun abdüllatif şener degerli şahsiyet ankaraya bekleriz oyumuzu veririz akpye oy vermem bundan sonra kibirli zengin yandaş partisi
Sayın Şener olabilir. Neden olmasın ki
Özüne döner...
milli birlik projesine karşı çıkanlar şimdilerde sırf tayyip düşmalığı için yılanla yatağa giriyorlar, bu arada yılan abdullatif şener değil, chp nin yıllardır izlediği terörist parti hamlesi bugünlerde bayağı pirim yapmış durumda hdp yerine geçecek gibi,
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