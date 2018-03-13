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CHP'nin sürpriz cumhurbaşkanı adayı: Sağdan oy alabilecek tek isim!

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.03.2018 15:48 | Son Güncelleme

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İlhan Kesici, olacağı haberlerinin ardından LDP eski Genel Başkanı Cem Toker'den de Kesici'ye destek geldi. Toker, Kesici için 'Sağdan da oy alabilecek tek isim' ifadelerini kullandı.

CHP'nin sürpriz cumhurbaşkanı adayı: Sağdan oy alabilecek tek isim!

CHP'nin sağcı bir aday göstermesini isteyen isimlere bir destek daha geldi.

KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara'nın programına konuk olan Cem Toker, CHP'nin içinde sağdan da oy alabilecek tek Cumhurbaşkanı adayının İlhan Kesici olduğunu söyleyerek birlikte canlı yayına çıkmaları durumunda Kesici'nin AK Parti'nin adayını "ayıklayıp kenara koyacağını" ifade etti.

Toker şöyle konuştu:

"CHP'nin sağdan oy tırtıklayabilmesi lazım. Öyle doğal bir laik, muhafazakar, liberal bir aday lazım. Benim kafamda bir isim var; İlhan Kesici. CHP'de doğal olarak, hiçbir popülizme kaçmadan, Cenab-ı Hak diye konuşan tek siyasetçi benim gözümde İlhan Kesici. Bilgisi ufku, hür dünya değerlerine olan inancı, her türlü niteliğe sahip. Ak Parti adayı her kim olacaksa İlhan Kesici'nin karşısına, milletin önünde televizyonda çıksın, İlhan Kesici Ak Parti adayını ayıklar, kenara koyar, benim tanıdığım İlhan Kesici bunu yapar. Kazanma şansı da var."

İLHAN KESİCİ KİMDİR?

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul-1 7 .sıra Adayı.22 Kasım 1948’de Sivas Zara’da doğdu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nü bitirdi, aynı bölümde yüksek lisans yaptı. Bradford Üniversitesi’nde “Ekonomik Kalkınma ve Altyapı Projeleri”, Londra Kraliyet Kamu Yönetimi Enstitüsü’nde “Kamu Yüksek Yöneticiliği” eğitimlerini aldı.Devlet Demir Yolları’nda Proje Başmühendisi ve Daire Başkan Yardımcısı, Başbakanlık Devlet Plânlama Teşkilatı’nda Uzman, Kamu Yatırımları Daire Başkanı, Koordinasyon Genel Müdürü, Avrupa Birliği nezdinde Türkiye Daimi Temsilci Yardımcısı ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı olarak görev yaptı. 20. Dönemde Bursa Milletvekili seçildi.

İlhan Kesici 22 Kasım 1948 tarihinde Nuri ve Kesici çiftinin çocuğu olarak Sivas'ın Zara ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Sivas'ta bitirdi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun oldu ve yüksek lisansını aynı fakültede tamamladı. Birleşik Krallık'ta bulunan Bradford Üniversitesi Proje Planlaması Merkezinde "Ekonomik Kalkınma ve Altyapı Projeleri" ve Londra Kraliyet Kamu Yönetimi Enstitüsünde "Kamu Yüksek Yöneticiliği" eğitimleri aldı.

ilhan kesici kimdir
İlhan Kesici

KARİYERİ

1972 ve 1977 yılları arasında Devlet Demiryolları'nda Proje Başmühendisliği ve Daire Başkan yardımcılığı görevlerini üstlendi. 1977 ve 1981 yılları arasında Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) İktisadi Planlama Dairesi Ulaştırma-Haberleşme Sektörü Uzmanı olarak çalıştı. 1981 ve 1984 yılları arasında Devlet Planlama Teşkilatında Kamu Yatırımları Daire Başkanı oldu. 1984 ve 1985 yılında Devlet Planlama Teşkilatı'nda Koordinasyon Genel Müdürü oldu. 1985-1987 yıllarında Devlet Planlama Teşkilatı Avrupa Topluluğu Nezdinde Daimi Delegasyon Başkan Yardımcılığı, 1987-1990 yıllarında Müsteşar Müşaviri, 1991 ve 1993 yıllarında DPT Müsteşarlığı yaptı. Aralık 1991 ve Ağustos 1993 tarihleri arasında Bakanlar Kurulu kontenjanından Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Üyeliği yaptı.

SİYASİ KARİYERİ

İlhan Kesici 1995 Türkiye genel seçimleri'nde Genel Başkanlığını Mesut Yılmaz'ın üstlendiği Anavatan Partisi'nden (ANAP) Bursa milletvekili olarak meclise girmeden önce 1994 Türkiye yerel seçimleri'nde ANAP İstanbul belediye başkan adayı oldu fakat %22 oy alarak Refah Partisi'nin (RP) adayı Recep Tayyip Erdoğan'a yenildi 20. dönemde Dış İlişkiler Komisyonu, NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu ve Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Üyeliği yaptı.

22 Mayıs 2007 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) katıldı ve 2007 Türkiye genel seçimleri'nde CHP İstanbul 1. bölge milletvekili olarak meclise girdi. 23. dönemde de Türkiye-Avrupa Birliği Karma ve Parlamento Komisyonu Üyesi oldu. Ağustos 2009 tarihinde CHP Grubu adına Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanılığına aday gösterildi fakat seçilemedi. 28 Eylül 2010 tarihinde partisinden istifa etti. 2015 yılında CHP'ye tekrar katıldı ve hiçbir partinin tek başına iktidar olmak için gereken sandalye sayısını geçemediği Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri'nde CHP İstanbul milletvekili olarak meclise girdi.

DAVUTOĞLU'NUN BAKANLIK TEKLİFİNİ REDDETTİ

Ağustos 2015 tarihinde İlhan Kesici, seçim hükümeti kurmakla görevlendirilen Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu tarafından bakanlık teklifi gönderilen beş CHP'li politikacı arasında yer aldı. Diğer beş CHP'li gibi Kesici de Davutoğlu'nun gönderdiği bakanlık teklifini reddetti. Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde tekrar CHP İstanbul milletvekili olarak meclise girdi. Bu dönemde Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türkiye Delegasyonu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
Ilhan kesici de olur AKŞENER de ikiside TÜRK milliyetcisidir bilmeyenler icin soyleyim ilhan kesici ÜLKÜCÜ kökenlidir AKŞENER veya kesici gelirse ıhanet hırsızlık rüşvet yalan talan BOP taşeronluğu TÜRKLÜK düşmanlığı PAPA dostluğu son bulacak TÜRK milleti huzura kavuşur ..
Meral Akşener veya İlhan kesici hangisi olursa ben onu ön planda tutarım İlhan Kesici nin yaptıkları ortada Akşener ise ülkemizin ilk kadın Cumhurbaşkanı olacaktır neden RTE ye vermiyorsun dersenizde geçmiş 16 seneyi düşününce vermek içimden gelmez birisi okadar sene önüne gelen kandırırsa artık ülke yönetme vasfı kalmamıştır bana göre kandırılmaya müsait demektir İlhan Kesici daha öncede onu seçenlerin gönderdiği tasarıları uygun görmediği için reddebilecek bir yapıya sahip her ülkenin emniyet sibobu diyebileceğimiz bir kurumu vardır buda o ülkenin hata yapmasını aza indirmek içindir
chp İlhan Kesiciyi bırakırsa doğru iş yapar Tayip beyi zorlar.
İlhan kesicinin özelliği ne? Nedir bu her seçim kaybedişlere oynama arzusu! Ulan gidin de bari nobel ödülü almış profesörü aday göstermeye çalışın bre amatör ruhlu Erdoğan kazandırıcıları, memleket kaybettiricileri sizi
Erdoğan bir kere koltuğa oturdu artık emri hak vaki olmadan bırakmaz yeni ittifaklar yapar yeni referandumlar yapar anayasayı değiştirir erdoğanın karşısına aziz sancarı getirsen hikaye allah rızası için ilhan kesicinin kendi gücüyle elde ettiği bir başarıyı gösterin sürekli demirelin damadı olmanın avantajını kullandı İstanbul belediye başkanlığı seçimlerindeki hezimeti unutuldu anlaşılan kendisi için istanbulu tanımaz diyenlere istanbulda bildiği sokak isimlerini saydı fakat hepsinin semtlerini yanlış saydı yüzüne gözüne bulaştırdı yapacağı en iyi iş ekranlarda ahkam kesmek
CHP'nin göstereceği en uygun aday Yılmaz Büyükerşen'dir.
Bir zamanlar kendi partilerinde ıskartaya çıkmış kişiler bırakın zorlamayı RTE ' nin ekmeğine yağ sürer . Hepsi bir ittifak yapıp rakip olsalar dahi bu seçimde RTE 'nin rakibi yok . Konuya bir partili yada partisiz olarak bakmıyorum vatandaş olarak görünen budur . Seçmenin bir çoğu fetocular , HDP , Terör örgütlerine sıcak duran hiç bir partiye eskiden verdiği oydan daha fazla oy vermez daha önceden verdiği desteği de vermeyerek cezalandırır . Bu zamana kadar alamadığı oyu nasıl alacaklar , daha çok hayinlerin yanında olarakmı ? .
Çok iyi, CHP ye yakışır ! Şimdiden pes ettikleri anlaşılıyor. Ekmeleddin kadar oy alır mı acaba ?
ilhan kesici oy alamaz sağ kesimden yanlış tercih, ilhan kesici nin siyasi geçmişini herkes bilir partiler arasında git gel mantığı chp den de alamaz, benden oy yok Eskişehir belediye başkanı on numara adam
@ Yeni Akit yazarı AKP'yi karıştıracak: FETÖ Bakanlar Kurulu'nda! 13.3.2018 15:24 Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, FETÖ'nün siyasi yapısının AKP içinde olduğunu hatta Bakanlar Kurulu'na kadar uzandığını yazdı
chp neden sağdan oy almaya ihtiyaç duysun ki, o sağ zannedilen %50-60 oy sağcımı ki, millet menfaati, zorunluluğu, korkaklığı, elindekinden de olma korkusu ile sağa oy veriyor. çıkar gerçek adayını bugün olmazsa yarın herkes doğru yolu bulur. o sağa oy veren kitlenin en az %30 unun sağcılıkla uzaktan yakından alakası yok.
ilhan kesici kim oğlum :)))
İlhan KESİCİ yi aday göstermek en akıllıca iştir
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