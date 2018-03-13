CHP'nin sürpriz cumhurbaşkanı adayı: Sağdan oy alabilecek tek isim!

CHP'nin sağcı bir aday göstermesini isteyen isimlere bir destek daha geldi.

KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara'nın programına konuk olan Cem Toker, CHP'nin içinde sağdan da oy alabilecek tek Cumhurbaşkanı adayının İlhan Kesici olduğunu söyleyerek birlikte canlı yayına çıkmaları durumunda Kesici'nin AK Parti'nin adayını "ayıklayıp kenara koyacağını" ifade etti.

Toker şöyle konuştu:

"CHP'nin sağdan oy tırtıklayabilmesi lazım. Öyle doğal bir laik, muhafazakar, liberal bir aday lazım. Benim kafamda bir isim var; İlhan Kesici. CHP'de doğal olarak, hiçbir popülizme kaçmadan, Cenab-ı Hak diye konuşan tek siyasetçi benim gözümde İlhan Kesici. Bilgisi ufku, hür dünya değerlerine olan inancı, her türlü niteliğe sahip. Ak Parti adayı her kim olacaksa İlhan Kesici'nin karşısına, milletin önünde televizyonda çıksın, İlhan Kesici Ak Parti adayını ayıklar, kenara koyar, benim tanıdığım İlhan Kesici bunu yapar. Kazanma şansı da var."

İLHAN KESİCİ KİMDİR?



Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul-1 7 .sıra Adayı.22 Kasım 1948’de Sivas Zara’da doğdu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nü bitirdi, aynı bölümde yüksek lisans yaptı. Bradford Üniversitesi’nde “Ekonomik Kalkınma ve Altyapı Projeleri”, Londra Kraliyet Kamu Yönetimi Enstitüsü’nde “Kamu Yüksek Yöneticiliği” eğitimlerini aldı.Devlet Demir Yolları’nda Proje Başmühendisi ve Daire Başkan Yardımcısı, Başbakanlık Devlet Plânlama Teşkilatı’nda Uzman, Kamu Yatırımları Daire Başkanı, Koordinasyon Genel Müdürü, Avrupa Birliği nezdinde Türkiye Daimi Temsilci Yardımcısı ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı olarak görev yaptı. 20. Dönemde Bursa Milletvekili seçildi.