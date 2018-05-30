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CHP'nin TRT kararı belli oldu! 10 bin kişiyle protesto

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.05.2018 14:15 | Son Güncelleme

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 'taraflı' davranmakla suçladığı TRT'yle ilgili CHP'nin ne yapacağı belli oldu. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TRT bu tutumunu sürdürdüğü taktirde 10 bin kişi ile Ankara’daki TRT Genel Müdürlüğü binası önünde protesto gösterisi yapacaklarını açıkladı.

CHP'nin TRT kararı belli oldu! 10 bin kişiyle protesto

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TRT’nin tarafsızlığını kaybettiğini ve bu tutumunu sürdürdüğü taktirde 10 bin kişi protesto gösterisi yapacaklarını açıkladı.

Sözcü Gazetesi'nden Zekeriya Albayrak'ın haberine göre; Özkoç “TRT, yasaya aykırı biçimde taraflı yayın yapıyor. TRT Genel Müdürüne soruyorum; TRT'nin açılımını Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu… Ama sen sanıyorsun ki kurumun adı Tayyip Radyo Televizyon Kurumu. Senin maaşını ve TRT'nin giderlerini millet ödüyor. Cumhuriyetin bürokratısın, Erdoğan'ın değil'' dedi.

Özkoç, TBMM'de yaptığı açıklamada şunları söyledi:

CEZA DA ALDILAR

‘'2014 Cumhurbaşkanlığı seçiminde bir RTÜK üyesi, TRT'yi yasalara uymadığı için YSK'ya şikayet etmiş. TRT, Erdoğan'ı 3 günde 5 saat 26 dakika yayınlamış, diğer adayları ise hiç vermemiş. YSK bunun üzerine önce 5, ardından 7 durdurma cezası veriyor. Bu TRT'nin Erdoğan'dan yana tarafsızlığını bozduğunun kanıtıdır. Şimdi ise, 14-24 Mayıs arasında Erdoğan'ı 28 saat 28 dakika, İnce'yi ise 2 saat 51 dakika vermiş. Adalet, eşitlik, hukuk bunun neresinde? TRT Genel Müdürü Cumhuriyetin bürokratı olmalı, Erdoğan'ın değil. RTÜK üyelerimiz, YSK'ya başvuracak. Suç duyurusunda bulunacaklar. TRT'ye ceza verilmesini talep edecekler. TRT Genel Müdürü siyaset yapmak istiyorsa, istifa etsin. Yoksa adam gibi hizmet etsin.'''

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Anahtar Kelimeler:
TRT seçim muharrem ince CHP Engin Özkoç

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
TRT taraflıdır, halkın vergileriyle iktidar yanlısı propaganda aracıdır, tehdit altındayız beyanını halk yemez, korkacağına ahlaksızlık yapmayacaksın vergilerimizle yapılan taraflı propaganda nedeniyle inancın var ise haklarımızı haram ediyoruz sayın trt genel müdürü ve rızkımızı gasp eden üyeleri
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